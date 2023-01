Sciopero globale per il clima: anche la Granda in piazza il prossimo 3 marzo

Il prossimo 3 marzo ci sarà lo Sciopero globale per il clima, il primo del 2023.

Attivisti e sostenitori scenderanno nuovamente in piazza per chiedere ai leader mondiali di agire e di fermare la crisi climatica e ambientale in atto.

Tra le piazze non mancherà quella di Cuneo, dove il movimento locale del Fridays for Future ha già annunciato la propria adesione alla giornata.

Gli organizzatori non hanno ancora definito i dettagli dell'evento né dove si svolgerà la manifestazione, ma chiamano già a raccolta tutte le persone che chiedcono nuove politiche ambientali. "Torniamo a scuotere il mondo riempiendo le piazze di ogni paese. Facciamo tremare i responsabili della crisi climatica e la politica che tarda ad agire. UNISCITI A NOI E SCIOPERA PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA" l'invito lanciato dalla pagina Facebook del movimento, al quale risponderanno gli studenti della città e numerose associazioni del territorio.

Tra queste la Cgil, che ha già annunciato la propria presenza.