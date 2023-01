Sociale e volontariato: nel 2022 Alba ha erogato 700mila euro di contributi a famiglie e associazioni

Nel 2022 l’Amministrazione comunale di Alba ha erogato oltre 1,3 milioni di euro in bonus ai cittadini economicamente più deboli e in contributi ad associazioni ed enti operanti in città.

Nell’anno 2022 l’Amministrazione comunale di Alba ha destinato all’area sociale e volontariato complessivamente 707.541,15 euro, di questi 310.849,15 euro sono andati a enti e associazioni attraverso il bando volontariato e contributi straordinari, mentre 396.692 euro sono stati concessi ai nuclei familiari, attraverso il bando per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di energia elettrica e TARI.

Il settore eventi e turismo, attraverso i contributi straordinari e il bando eventi, è stato sostenuto con 366.405 euro.

A sostegno delle attività culturali, nell’anno 2022, l’Amministrazione albese ha concesso, attraverso il bando cultura e i contributi straordinari, 169.000 euro.

Con il bando a sostegno della promozione sportiva e i contributi straordinari per lo sport sono stati destinati alle associazioni 91.100 euro.

Infine, i quartieri cittadini, regolarmente costituiti, hanno ricevuto complessivi 14.100 euro.