Dopo oltre dieci giorni torna a nevicare sulla Granda

A molti cittadini cuneesi potrebbe forse non sembrare, ma una parte della nostra provincia oggi (giovedì 19 gennaio) si è risvegliata imbiancata da una nuova spolverata (in qualche caso, anche più di così) di neve.



Dopo le precipitazioni nevose dello scorso dicembre - indubbiamente le più massicce, sperimentate anche a quote più basse - , l'ultimo avvento della dama bianca era datato allo scorso 8 gennaio. Gli ultimi sono stati quindi dieci giorni di attesa e temperature 'ballerine', sia sopra la media che sotto lo zero (e quindi inadatte a un'ulteriore nevicata, in entrambi i casi), che avevano messo di nuovo in difficoltà gli esercenti del comparto neve e in allarme chiunque abbia a cuore la giustizia climatica del nostro pianeta.



Oggi, in alcuni territori, si può tornare a tirare il fiato: stando al sito internet che raccoglie le immagini delle webcam della provincia Granda, infatti, possiamo notare come Acceglio, Castelmagno, Marmora, Oncino, Pietraporzio e Piozzo presentino i segni della nevicata (ancora in attività). Si segnala anche neve tra Ceva e Millesimo, così come al Santuario di Sant'Anna di Vinadio.