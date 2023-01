Incidente stradale, nella serata di ieri (mercoledì 18 gennaio) tra Paesana e Sanfront.

Coinvolta un'unica automobile in transito lungo la SP26, finita fuori strada senza coinvolgerne altre nei pressi della pizzeria 'Il Boschetto'. Il conducente, secondo la ricostruzione delle forze di soccorso, non sembrerebbe aver riportato ferite di particolare entità ed è riuscito a uscire in autonomia dal veicolo incidentato.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge.