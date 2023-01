Incidente in via Circonvallazione Nord. Due o più vetture coinvolte, ma pare senza feriti gravi.

Sul posto i sanitari, una pattuglia della Polizia locale e i vigili del fuoco.

Disagi alla circolazione, in quanto la strada che da Madoona dell'Olmo scende in direzione del Ponte Vecchio è stata chiusa per consentire la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza dell'area.

Per entrare a Cuneo si prosegue verso il viadotto Soleri.