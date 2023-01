Incidente nella mattinata di oggi, giovedì 19 gennaio, a Mondovì.

Una mamma con il figlio neonato sono stati investiti in via Torino da una vettura. Subito intervenuta la medicalizzata del 118 con a bordo l'equipe medico sanitario che ha trasportato il piccolo e la madre all'ospedale Monte Regalis di Mondovì per accertamenti.

Nessuno dei due versa in gravi condizioni. Il neonato è stato trasportato in codice verde, la mamma in codice giallo di media gravità.