Alzi la mano chi ama i succhi di frutta! Buoni, golosi, dissetanti… sono fra le bevande più gradite da grandi e piccoli. Ma resta un dubbio amletico: i succhi di frutta contengono vitamine? E possiamo considerarli un’alternativa alla frutta fresca?

Facciamo chiarezza in questo articolo parlando di:

Dalla frutta al succo: origini e benefici

Le vitamine della frutta restano nel succo?

Vitamina C e succo di arancia: quello che forse non sai

Succo di Melograno: il re degli antiossidanti

Il succo migliore è fatto così

Lode a colui che, nel lontano XVI secolo, ebbe l’idea di trasformare dei semplici limoni in fresca e dissetante limonata. Da lì in poi, i succhi di frutta si sono diffusi rapidamente fino ai giorni nostri e ognuno di noi, sorseggiandone uno, si è probabilmente chiesto: ma i succhi di frutta contengono vitamine?

Di certo, la frutta contribuisce in maniera significativa al nostro fabbisogno di vitamine e sali minerali (il portale1 del Ministero della Salute ne raccomanda 5 porzioni al giorno) e gioca un ruolo chiave per il benessere di tutto l’organismo:

Favorisce il funzionamento del sistema immunitario.

Contribuisce al benessere della pelle.

Aiuta a mantenere l’organismo idratato.

Gioca positivamente contro lo stress psico-fisico.

Sostiene l’organismo nei processi di invecchiamento cellulare.

I succhi di frutta in mostra sugli scaffali del supermercato sembrano una valida alternativa alla frutta fresca: colorati, golosi, invitanti, ma sono anche sani e genuini?

Dipende da diversi fattori che vedremo fra poco; possiamo anticiparti che una spremuta di frutta fresca appena fatta è sicuramente preferibile ai succhi di frutta industriali i quali, nella maggior parte dei casi, sono addizionati con zuccheri e coloranti.

Secondo la Dott.ssa Elena Dogliotti2, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico per la fondazione Umberto Veronesi, i succhi di frutta non farebbero “male” a patto che vengano scelti senza zuccheri aggiunti e consumati con moderazione all’interno di un’alimentazione varia ed equilibrata.

Ma veniamo ora alla domanda clou di questo articolo: i succhi di frutta contengono vitamine? Andiamo a far luce sul mistero nelle prossime pagine.

Le vitamine della frutta restano nel succo?

Per sapere se i succhi di frutta contengono vitamine, è importante capire cosa succede durante il processo di lavorazione che trasforma il frutto fresco in succo.

Il primo passaggio prevede che la frutta venga pressata per ricavarne la polpa e addizionata di acido citrico; a questo punto viene trattata ad altissima temperatura (100 C°) per qualche secondo ma, così facendo, si crea una drastica diminuzione delle proprietà benefiche come vitamine, enzimi e sali minerali.

Secondo una pubblicazione3 della rivista statunitense Natural Product Communications, durante la lavorazione del succo, la temperatura e l’ossigeno sarebbero i fattori che più incidono sulla perdita di vitamina C. Lo stesso studio suggerisce che i succhi lavorati non termicamente conservano livelli di vitamina C più elevati.

La seconda fase di lavorazione del succo prevede l’aggiunta di altri ingredienti come acqua, sciroppo di glucosio e acido citrico per diluirlo e sostanze chiarificanti per renderlo più limpido; a questo punto, come puoi tu stesso immaginare, il contenuto di vitamine si è drasticamente ridotto.

Se vuoi essere sicuro che il tuo succo mantenga tutte le vitamine e le proprietà nutrizionali d’origine, opta quindi per una buona spremuta fatta sul momento. Se però non hai tempo, ti trovi fuori casa o semplicemente preferisci comprare succhi di frutta confezionati (ma che siano davvero di qualità), fai attenzione a questi aspetti:

Leggi bene l’etichetta: niente zuccheri aggiunti

Prima regola da seguire nello scegliere il tuo succo di frutta: non fermati alla confezione e controlla bene l’etichetta. La maggior parte dei succhi di frutta in commercio sono addizionati con zuccheri e dolcificanti (alcuni persino “in incognito” sotto altri nomi tipo saccarosio o fruttosio).

Questi zuccheri aggiunti andrebbero evitati perché possono contribuire ad aumentare l’introito calorico, favorire le carie dentali e, a fronte di un consumo eccessivo, spianare la strada all’obesità e favorire il diabete.

Per queste ragioni, preferisci sempre un succo di frutta 100% naturale e senza zuccheri aggiunti.

Evita i succhi con conservanti e aromi artificiali

Si mangia prima con gli occhi, dice il detto. Ecco perché spesso, i produttori di succhi di frutta industriali vi aggiungono coloranti e aromi artificiali che li rendono più invitanti; specchietti per le allodole che spesso contengono anche additivi e conservanti, ingredienti ancor meno raccomandabili.

La pastorizzazione flash per preservare le qualità nutrizionali della frutta

Se vuoi succhi di frutta che contengano vitamine, accertati che siano ottenuti da spremitura a freddo, pastorizzati tramite sistema Flash Pasteurization. Questa innovativa tecnica di pastorizzazione permette al succo di conservarsi senza l’aggiunta di conservanti e mantenendo inalterate sia le vitamine che le proprietà nutrizionali dei frutti di origine.

Vengono lavorati con questo tipo di pastorizzazione i succhi Salugea, che non sono alimenti ma veri e propri integratori liquidi 100% naturali notificati al Ministero della Salute:

biologici al 100% ;

; contengono solo puro succo naturale senza liquidi di diluizione (né acqua né zuccheri aggiunti);

senza liquidi di diluizione (né acqua né zuccheri aggiunti); vengono ottenuti dalla spremitura diretta dei frutti ;

; così ricchi di vitamine e proprietà nutrizionali che ne bastano pochi cucchiai al giorno.

Degno di nota è il Succo di Alloe Vera Biologico, integratore liquido a base di gel di Aloe Vera Barbadensis Miller (la qualità di Aloe più rinomata) che agisce come un vero toccasana per stomaco e intestino. L’Aloe Vera Barbadensis Miller infatti:

Sostiene la funzionalità digestiva ed è indicata in caso di sensazione di gonfiore addominale e in tutte le situazioni di irregolarità intestinale.

ed è indicata in caso di sensazione di gonfiore addominale e in tutte le situazioni di irregolarità intestinale. Favorisce le funzioni depurative dell’organismo : grazie al suo contenuto di antiossidanti facilita l'eliminazione delle scorie e delle tossine.

: grazie al suo contenuto di antiossidanti facilita l'eliminazione delle scorie e delle tossine. È naturalmente ricca di antiossidanti: questo studio4 pubblicato su Journal of Agricultural and Food Chemistry suggerisce che i suoi estratti abbiano una significativa attività antiossidante, utile a proteggere l’organismo dallo stress ossidativo.

Il succo d’Aloe Vera Biologico, come tutti i succhi Salugea, è conservato in vetro scuro di grado farmaceutico, l’unico materiale che ne garantisce la conservazione e la protezione ottimale nel tempo.

Questa pubblicazione5 di Natural Product Communications suggerisce che la vitamina C nei succhi di frutta si mantenga abbastanza stabile in contenitori di vetro o metallo e che i succhi contenuti in bottiglie di plastica si conservino per un periodo molto più breve. Un’ottima ragione per scegliere succhi di frutta confezionati in vetro anziché in brick, lattine o plastica.

Andiamo a vedere adesso quali sono i succhi di frutta più ricchi di vitamine e che caratteristiche devono avere per contribuire al nostro benessere.

Vitamina C e succo di arancia: quello che forse non sai

Chiedendoci se i succhi di frutta contengono vitamine, non può che balenarci in mente la classica spremuta d’arancia; la più conosciuta, la più raccomandata fin da bambini per sostenere le difese immunitarie durante i mesi freddi come tutto l’anno.

Il motivo di tanta popolarità? La vitamina C, contenuta nell’arancia, che è preziosa per:

sostenere il sistema immunitario nel combattere gli agenti patogeni;

favorire l’eliminazione delle tossine, soprattutto quelle ossidative;

agire positivamente su tutto l’organismo in caso di stanchezza, convalescenza e stress psico-fisico.

Tutti benefici che probabilmente conosci già. Ma scommettiamo che riusciamo a sorprenderti?

Contrariamente a quello che tutti credono, l’arancia contiene bassi livelli di vitamina C e pensa che c’è un frutto che ne contiene fino a 50 volte di più: l’Acerola.

Ne hai mai sentito parlare? È un piccolo frutto tropicale che assomiglia ad una ciliegia (da qui il soprannome di ciliegia delle Barbados). I suoi frutti di colore rosso acceso, baciati dal sole del Sudamerica e dei Caraibi, sono fra quelli con il più alto contenuto di vitamina C al mondo.

Pensa: 100 grammi di acerola contengono circa 1600 mg di vitamina C contro i 50 mg dell’arancia. Un bel distacco vero? Ecco perché l’acerola rientra fra i cosiddetti superfrutti, gli “eletti” che Madre Natura ha infuso generosamente di vitamine, minerali, antiossidanti e fitonutrienti.

Da vero superfrutto, l’acerola:

svolge un’ottima azione antiossidante;

supporta le naturali difese dell’organismo;

ha azione di sostegno e ricostituente.

La forma ideale per assicurarti tutte le sue proprietà è Il succo: l'acerola naturale ha infatti un'eccellente biodisponibilità e viene assimilata in modo ottimale dall’organismo. Data la sua alta concentrazione di vitamina C, sono sufficienti un paio di cucchiai per coprire il tuo fabbisogno quotidiano.

Ma attenzione! I succhi di acerola non sono tutti uguali! Nelle prossime pagine ti daremo delle dritte su quale scegliere, prima però vogliamo parlarti di un altro succo dalle proprietà straordinarie: quello di Melograno.

Succo di Melograno: il re degli antiossidanti

Battendo la pista dei succhi di frutta che contengono vitamine, è d’obbligo soffermarci su un altro superfrutto di Madre Natura: il melograno. Il suo frutto di colore rosso acceso e di sapore dolce, ricorda la forma di una mela con tanti chicchi aciduli all’interno.

Pensa che il melograno è uno dei frutti con maggiore capacità antiossidante al mondo, cioè agisce positivamente sullo stress ossidativo responsabile dell’invecchiamento dell’organismo, come suggerito da questa pubblicazione6 di The American Journal of Clinical Nutrition.

Non c’è da stupirsi dunque se numerose ricerche evidenziano i benefici del succo di melograno su pelle, capelli e unghie.

In questo studio7 pubblicato su International Journal of Dermathology, l’èquipe guidata dal Dott. Hye Min Park ha rilevato che i polifenoli contenuti nel frutto di melograno possono giocare un ruolo significativo negli effetti foto protettivi da danno cutaneo indotto da UVB.

E non finisce qui: le proprietà del frutto di melograno possono influire positivamente anche sul benessere cardiovascolare. In questo studio8 pubblicato su The British Journal of Nutrition, sono state coinvolte 51 persone con livelli di trigliceridi superiori alla norma, rilevando che un’integrazione di olio di semi di melograno favorisca l’equilibrio nel rapporto fra trigliceridi e colesterolo HDL.

Quest’altro studio9 preliminare della ricercatrice americana Caroline Bell Stowe, pubblicato su Complementary Therapies in Clinical Practice, suggerisce che il consumo di succo di melograno, possa agire positivamente sui livelli di pressione arteriosa sistolica; ulteriori ricerche sono necessarie a conferma di questi dati.

Il succo di melograno è la forma ideale per beneficiare delle proprietà del frutto: dalla polpa spremuta, si ottiene un elisir naturale ricco di:

Vitamine (A, C, E, K)

Minerali (potassio, zolfo, calcio, fosforo, ferro, sodio, magnesio, zinco)

Fibre

Preziose sostanze naturali bioattive responsabili dei loro benefici

Dolce, buono, con effetto anti-età sulla pelle e utile al benessere cardiovascolare: scommettiamo che non vedi l’ora di provarlo! Continua a leggere e troverai una check-list infallibile su come individuare, fra tanti, un succo di melograno di alta qualità.

Il succo migliore è fatto così

Ora che abbiamo risposto alla domanda se i succhi di frutta contengono vitamine, ecco un breve riepilogo: i succhi di frutta industriali hanno un contento di vitamine inferiore alla frutta fresca intera (a causa dei processi di lavorazione) e degli ingredienti aggiunti (acqua, additivi, ecc.).

Un succo di frutta fresca fatto in casa è certamente la scelta migliore; in alternativa, preferisci un succo di alta qualità. Come scovarlo fra tanti? Leggi l’etichetta e accertati che sia:

succo naturale al 100% (senza acqua né altri liquidi di diluzione);

(senza acqua né altri liquidi di diluzione); senza zuccheri aggiunti;

da coltivazione biologica;

ottenuto da spremitura a freddo così hai la sicurezza che vengono mantenute tutte le vitamine e le proprietà del frutto;

così hai la sicurezza che vengono mantenute tutte le vitamine e le proprietà del frutto; contenuto in bottiglie di vetro scuro di grado farmaceutico, l’unico materiale che garantisce massima protezione da luce e calore.

Considera l’etichetta sulla confezione come la tua alleata: dedicale qualche secondo e ti aiuterà a distinguere un succo di frutta con zuccheri, conservanti e coloranti da uno puro e naturale con tutte le vitamine del frutto originale, l’ideale per il tuo benessere. Buon succo!

