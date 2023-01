Ricco di proposte e momenti di festa per grandi e piccini il Carnevale 2023 a Trinitá

La cittadinanza di Trinità beneficerà questo carnevale di due diverse proposte per i festeggiamenti.

È di qualche ora fa infatti l'annuncio che l'associazione Famija Triniteisa riprende il discorso del carnevale dei bambini da dove lo aveva interrotto con il biennio pandemico.

Spiega Sismia Spertino, referente dell'associazione: "Sabato 18 febbraio 2023 ritorna a far capolino il carnevale trinitese con l’appuntamento più gradito ai bambini, la festa pomeridiana con tante sorprese e una grande merenda. (...) C’è voglia di ritornare a divertirsi lasciandosi alle spalle questo terribile momento storico che ci ha sconvolti, così eccoci qua ad organizzare un momento goliardico per i più piccoli che aspettano di mascherarsi e giocare insieme."

Nei prossimi giorni arriveranno i dettagli su orari e location.

Contestualmente l'amministrazione comunale ha pubblicato sul proprio sito l'annuncio della organizzazione della cena con ballo in maschera per la serata dello stesso sabato 18 febbraio, presso la palestra comunale di via Campi.

Il menù prevede due antipasti, un primo, secondo con contorno, formaggio e dessert, con caffè e bevande incluse. Le prenotazioni possono essere comunicate presso la merceria Ravera, presso Mille Idee o direttamente al Sindaco. Verra premiata la maschera più bella.

Martedì grasso, il 21 febbraio, la festa proseguirà, dedicata ad un pomeriggio in allegria per i più piccoli, a partire dalla ore 14,30 sempre alla palestra di via Campi, dove il Comune invita le famiglie per il Nutella party, giochi e sorprese per tutti.