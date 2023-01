Alba, Fratelli d'Italia ha definito i nuovi dipartimenti di Gioventù Nazionale

Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Alba ed il Gruppo Gioventù Nazionale Alba, comunicano con soddisfazione che sono stati definiti i nuovi Dipartimenti di Gioventù Nazionale Alba, attribuendone il coordinamento ad i nuovi responsabili.



Emanuele Bolla, componente del direttivo albese di Fratelli d’Italia ed Assessore del Comune di Alba, è sempre più soddisfatto della crescita del gruppo giovani, il quale “cresce ed inorgoglisce il Circolo”. “Grazie ad un lavoro di gruppo ed all’impegno di alcuni componenti del direttivo, come Andrea Lusso ed al Coordinatore provinciale Alberto Deninotti, stiamo facendo un buon lavoro per il futuro, l’entusiasmo che si registra tra i nostri giovani è un bellissimo segnale per il futuro della nostra classe dirigente. I ragazzi saranno centrali nel nostro convegno per i 10 anni di Fratelli d’Italia ad Alba che si svolgerà il 27 gennaio alle ore 21:00 in sala Riolfo!”



Il Coordinatore Cittadino di Gioventù Nazionale Alba, Alessandro Amato, è soddisfatto di essere riuscito ad “individuare quattro tematiche principali che caratterizzano tipicamente l’economia e la società Albese”, ciò “nonostante le numerose sfaccettature della realtà Albese”. Il coordinatore prosegue poi affermando che “siamo riusciti ad istituire dei gruppi di lavoro che opereranno, in armonia con il gruppo di GN, per evidenziare le necessità e le

proposte dei giovani Albesi”.



Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Cuneo nonché Assessore comunale di Marene, esprime grande soddisfazione nel constatare come “la radicazione sul territorio provinciale ed il lavoro continuano senza sosta anche ad Alba”. Il Coordinatore prosegue poi affermando che “con la costituzione del Gruppo di GN Alba relativamente recente, è una grande dimostrazione di organizzazione, impegno e voglia di fare quella che è stata data. La creazione dei dipartimenti di lavoro, ma ancor più l’ampia partecipazione dei giovani a questi, è sintomo di un progetto politico sano e con una visione per il futuro della città di Alba, ma anche dell’intera Provincia. Inoltre va poi ancora sottolineato il forte investimento che FdI tutta ha intrapreso ormai da tempo sulla classe politica di domani, la crescita su tutta la Provincia di Gioventù Nazionale ne è la riprova”.



I Dipartimenti ed i responsabili, così come delineati ed approvati, sono i seguenti:

- Enogastronomia, turismo e cultura

Marco O.

Carola Accossato

Federico Maiorello

Riccardo P.



- Diritti civici, ambiente e sport

Alessandro Amato

Stefania Saglia

Pietro Morra

Paolo Cittadino



- Commercio e artigianato

Francesco Molino

Francesco Roggero

Andrea E.

Simone I.



- Quartieri e servizi

Martina Ascone

Giulia L.

Teresa G.