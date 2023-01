All'Istituto Vallauri di Fossano gli studenti simulano la realtà virtuale

Ieri (mercoledì 18 gennaio) si è svolto presso IIS Vallauri un importante incontro con E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione – in cui gli alunni han potuto simulare con la realtà virtuale degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza di impianti elettrici.

Gli studenti delle classi 5a e 5b SETTORE ELETTROTECNICA, seguiti dai docenti E-Distribuzione Anna Maria Caprioglio e Alessandro Sigaudi, hanno potuto soddisfare la loro curiosità sulle attività che E-Distribuzione svolge, approfondendo la conoscenza degli impianti, le innovazioni tecnologiche e l’alto livello di automazione e telegestione che caratterizzano la rete di distribuzione.

L’attenzione alla sicurezza ha rappresentato un importante filo conduttore dell’incontro. Infatti, attraverso esempi concreti e coinvolgendo i partecipanti, è stata evidenziata l’importanza della prevenzione degli infortuni, mostrando la corretta progettazione degli interventi e le procedure di manutenzione atte a garantire la massima qualità del servizio e lo svolgimento in sicurezza delle attività operative.

Inoltre, attraverso la realtà virtuale, i ragazzi hanno potuto provare qualche scenario comune di lavoro: dalla sostituzione di un contatore a quella di un isolatore, dalle manovra in cabina di distribuzione alla sostituzione di giunti.

“Siamo molto contenti di prendere parte a queste iniziative con gli istituti tecnici – ha commentato Enrico Bottone, Responsabile di E-Distribuzione, area regionale Piemonte e Liguria -, questi incontri sono un “win-win” sia per E-Distribuzione che per le scuole in quanto forniscono un confronto reciproco su temi di innovazione e sicurezza sul lavoro”.