Nuovo bando Servizio civile universale, incontri formativi in Provincia

Scade venerdì 10 febbraio alle ore 14 il termine per presentare le domande di adesione al nuovo bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti del Servizio civile universale che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024.

I progetti sono 23, distribuiti su 69 sedi operative e per un totale di 141 posti: settore cultura (11 progetti); assistenza (7 progetti); giovani (5 progetti). Un progetto è proposto dalla Provincia stessa: “Le memorie dell’uomo” sulla valorizzazione delle minoranze linguistiche e delle culture locali”.

Per conoscere meglio i progetti del bando l’ente ha organizato alcuni incontri con la possibilità di fare domande. Il primo è venerdì 20 gennaio alle 17,30 in presenza a Savigliano (info scrivendo a: informagiovani@comune.savigliano.cn.it), il secondo è online martedì 24 gennaio alle 17 ad Alba. Per ricevere il link di accesso scrivere a informagiovani@comune.alba.cn.it. Un terzoper la zona del Saluzzese è in corso di prorammazione.

Ricordiamo che il Servizio civile volontario è una proposta rivolta ai giovani tra i 18 e 28 anni che intendono investire un anno del loro tempo in progetti di cooperazione con enti e strutture in campo ambientale, sociale e assistenziale, culturale. I volontari ricevono un rimborso mensile di 444,30 euro. Per avere informazioni è sufficiente consultare la pagina “Progetti 2022” del sito della Provincia di Cuneo, partecipare agli incontri di promozione e presentare la domanda on line (Dol), accedendo solo attraverso Spid o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone esclusivamente all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Sul sito della Provincia sarai aggiornato anche per la convocazione al colloquio di selezione, finalizzato alla compilazione di una graduatoria dei giovani idonei per il progetto scelto. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto del Servizio Civile Universale. Tutte le altre informazioni sono pubblicate sul sito della Provincia https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/servizio-civile-bando-2022. Per ulteriori info scrivere a serviziocivile@provincia.cuneo.it o rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile in corso Nizza 21 a Cuneo prenotando al numero 0171-445807 o al 348-4991026. Si riceve il martedì e il giovedì dalle 9 alle ore 12.30.