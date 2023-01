Volley Savigliano, sono riprese le attività del settore giovanile

Lo scorso weekend è stato tempo di ritorno in campo per le compagini giovanili del Volley Savigliano, che hanno ripreso le attività ufficiali, tra campionati e concentramenti.

In under 15, Curti Saffirio Volley Savigliano vince un solo set contro i primi in classifica della BAM Cuneo, ma con la consapevolezza di aver disputato la miglior partita della stagione nonostante alcuni errori di troppo nel primo e terzo set che hanno favorito gli avversari. Coach Bogliacini: "Stiamo ancora sistemando alcuni equilibri in campo e abbiamo ancora ampio margine di crescita. Contento di come abbiamo affrontato gran parte della gara, ma dispiaciuto per alcuni errori di troppo che ci hanno impedito di lottare per il risultato finale. Un plauso a tutti gli atleti e in particolare a chi gioca meno che si è sempre fatto trovare pronto nel momento in cui è sceso in campo".

Partita a senso unico, invece, per il VBC Mondovi contro il Nobil Homo, che ha pagato soprattutto i timori in ricezione per una battuta lunga ed efficace che ha messo in difficoltà non poco i più piccoli biancoblu. L'impegno crescente in allenamento però fa ben sperare per questo giovane gruppo.Domenica 15, infine, le tre compagini del Volley Savigliano, Bcar, Gabetti e Positano, hanno preso parte al concentramento Under 13 organizzato a Villanova Mondovì, mettendo in mostra una buona pallavolo. Tutte le compagini biancoblu hanno ottenuto alcuni successi, e tra questi va segnalata la prima gioia della Positano. “Un plauso a tutti per l'impegno e la passione dimostrata. Da lunedì si ritorna in palestra per continuare a lavoro e migliorare giorno per giorno. Tre squadre ma un solo gran bel gruppo di ragazzi affiatati e appassionati” – il pensiero dello staff tecnico.

Tutti i risultati del Volley Savigliano

Under 15

BANCA ALPI MARITTIME CUNEO-CURTI SAFFIRIO VOLLEY SAVIGLIANO 3-1

25/17 22/25 25/19 25/16

Curti Saffirio: Marassi, Borra, Fea, Margaria, Giraudo, Fissolo, Mina, Boero (L), La Corte, Ambrogio. All. Bogliacini.

NOBIL HOMO VOLLEY SAVIGLIANO-VBC MONDOVI'/VILLANOVA 0-3

6/25 7/25 12/25

Nobil Homo: Cavaglia, Coraglia, D'Agostaro, Catanzariti, Uka, Mollo, Negro, Chialva, Ruatta, Mondino, Cambiano. All. Bogliacini.

CONCENTRAMENTO UNDER 13 – Villanova Mondovì

GABETTI: Uka, Lacorte, Ruatta, Cambiano

BCAR: Mondino, Negro, Catanzariti, Mollo, Bosio

POSITANO: Assalve, Sannazzaro, D'Amelio, Pirra, Chialva, Isoardi

Allenatori: Federico Dimitri, Caula Matteo, Bogliacini Emanuele

Dirigente Negro Gianluca