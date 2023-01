Corsi in agricoltura, dal 24 gennaio al via una serie di appuntamenti in quattro Comuni del Roero

L’Associazione Valorizzazione Roero e l’Associazione Sindaci del Roero in collaborazione con E.N.F.I.P. Piemonte presentano e promuvono una serie di corsi di istruzione dedicati al mondo dell’imprenditoria agricola.

La partecipazione ai corsi fornirà una maggiore consapevolezza sulle moderne tecniche di gestione del suolo e delle colture agrarie, con un occhio più generale ai cereali, ma in particolare di vigneti e noccioleti; inoltre, per quanto riguarda la parte forestale, si vuole porre l’attenzione sulla gestione forestale sostenibile, al fine di poter mettere in atto un piano forestale, e di conseguenza poter certificare i boschi con appostiti standard, per soddisfare tutti gli usi che una filiera certificata può produrre (legname da opera, interesse turistico, crediti di carbonio e molto altro).

Per quanto riguarda le colture agrarie, i seminari sono stati strutturati con un impianto che porta l’attenzione verso la nuova PAC e le misure agroambientali che ne conseguono, e che si richiedono agli agricoltori, sempre con maggior forza, finanziando in maniera sempre più consistente attraverso varie misure le gestioni ecologiche dei suoli e delle colture, permettendo così tramite apposite certificazioni l’ottenimento di un contributo per ettaro maggiore della quota base.

In un prossimo futuro sarà possibile utilizzare anche il suolo agrario per le compensazioni carboniche, come quelle forestali, portando anch’esso a un reddito ad ettaro, proprio attraverso il miglioramento della sostanza organica del terreno (il corso di Monticello vuole porre particolare attenzione su questa tematica di nuovissima attualità).

Le sedi di corso sono in quattro Comuni roerini: Monticello d’Alba (Gestione aziendale sostenibile per l’aumento del carbonio nel suolo dal 24 gennaio); Santa Vittoria d’Alba (Sostenibilità agronomica ed ecologica dei vigneti dal 26 gennaio); Pocapaglia (Dalla gestione forestale sostenibile alla certificazione della filiera del legno dal 31 gennaio); Montà d'Alba (Sostenibilità agronomica ed ecologica dei noccioleti dal 16 febbraio).

I seminari sono finanziati nell’ambito del PSR (Programma di sviluppo rurale).

"Queste sono opportunità importanti che offrono strumenti di comprensione e di sviluppo economico e sostenibile a chi si prende cura del territorio", affermano gli Amministratori roerini, aggiungendo di essere parte della grande famiglia di coloro che amano il Roero, e concludendo con l'invito "alla formazione e ad essere parte attiva del nostro territorio".