A Cherasco si parla del "Futuro dei nostri mestieri"

In Comune a Cherasco si parlerà del futuro dei mestieri del territorio

Martedì 31 gennaio 2023, alle ore 14.30, nella Sala del Consiglio del Comune di Cherasco ci sarà l’incontro dal titolo “Il futuro dei nostri mestieri”, organizzato in collaborazione con Confartigianato, Confcommercio, Confindustria e Cnosfap –CfpBra formazione professionale salesiana.

Sarà l’occasione per parlare sulle possibilità e opportunità di alternanza scuola lavoro e inserimento lavorativo, problematiche legate alla sicurezza e orientamento ai mestieri

Alla tavola rotonda, che sarà moderata dal giornalista prof. Valter Manzone, parteciperanno le istituzioni interessate, il SAL Cnos Bra, un consulente di lavoro dello Studio Magnino, un orientatore al lavoro del centro per l’impiego, un giovane inserito che racconterà la sua esperienza, un imprenditore che ha avuto alternato o apprendisti di 1° grado che racconterà l’esperienza.

«Questo convegno – dice l’assessore al commercio e attività produttive Umberto Ferrondi – nasce grazie ad un'importante sinergia tra le istituzioni, le confederazioni delle attività produttive (zona Bra) e il Cnos Bra. L'obiettivo è quello di “accendere il faro” e reagire al problema del lavoro, in quanto mancano figure e risorse umane con la dovuta professionalità, con la competenza “del mestiere". L'incontro vuole essere un momento di sensibilizzazione e di informazione a riguardo delle tante opportunità sull'alternanza scuola e lavoro, che potrebbero essere utili sia alle imprese che ai giovani per il loro futuro lavorativo, non dimenticando l’importanza della sicurezza sul lavoro.

L’incontro è aperto a tutti.