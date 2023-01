A Fossano s'inaugura la tradizionale pista di pattinaggio in piazza XXVII marzo

In piazza XXVII , dai più conosciuta come "piazza delle uova", é tutto pronto per l'inaugurazione 2023 della pista di pattinaggio su ghiaccio.

Infatti a partire da 21 gennaio e fino al 5 marzo prossimo la cittá di Fossano offrirà la ormai tradizionale attrazione per bambini e adulti.

Una struttura itinerante che, concluso il proprio "compito" a Bra é stata traslata, come ormai da un decennio, dai gestori - la famiglia De Glaudi di Carmagnola - nel pieno centro della città degli Acaja, la piazzetta del vecchio mercato del pollame (da cui "delle uova"), adiacente alla storica tettoia di inizio Novecento.

L'accesso alla pista, che vanta una propria "gemella" in attività in quel di Racconigi, é possibile tutti i giorni della settimana con un orario così articolato: da lunedì a venerdì 8-12 e 15-19, la 10-12 e 15-19 e il 10-12; 15-19 più l'apertura serale 20,30-23.