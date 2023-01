Bra, il Vis ha presentato la propria attività agli studenti delle superiori

La scorsa settimana, anche gli studenti delle Superiori hanno potuto conoscere l’attività del Vis (Volontariato internazionale per lo sviluppo). Nella mattinata di venerdì 13 gennaio si sono svolti infatti due incontri al Centro Polifunzionale con le scuole, intorno al tema "La guerra è una follia". Al primo hanno partecipato in presenza sette classi quinte dell'istituto professionale Velso Mucci di Bra e una online da Savigliano per un totale di circa 150 studenti. Successivamente, è stata la volta di dodici classi, tra quarte e quinte, del Guala, per un totale di 216 alunni.

I relatori hanno spiegato come i conflitti nel mondo sono troppi al momento. Questi generano situazioni di emergenza e contribuiscono ad accrescere il numero di persone, soprattutto donne e minori, che senza alcuna colpa si trovano a vivere in situazioni di vulnerabilità e pericolo. Si è poi spiegato come il Vis si adopera nei Paesi in cui è presente, per rispondere a queste emergenze e fornire supporto alla popolazione. Durante gli incontri è stato effettuato inoltre un collegamento diretto con Luigi Bisceglia, operatore in Palestina da 12 anni, che ha portato la sua testimonianza.

I responsabili ci tengono a ringraziare le professoresse Mariarosaria Gallotta del Mucci e Marcella Brizio del Guala per la collaborazione.