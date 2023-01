Bra, successo pieno del Caffè Letterario con la campionessa olimpica Arianna Fontana

Mettete una serata con la regina delle Olimpiadi invernali, Arianna Fontana . Aggiungeteci una perfetta padrona di casa come la giornalista Silvia Gullino e la voglia di regalare stille di emozione.

Mixate tutto questo con l’entusiasmo del pubblico che ha seguito con trasporto l’evento sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’ . Il risultato non può che essere un successo. Perché tale è stato l’appuntamento di giovedì 19 gennaio per il Caffè Letterario di Bra .

L’atleta azzurra si è raccontata con quegli occhi come il ghiaccio che l’ha resa leggenda. Nessuna come lei. 11 medaglie olimpiche, la donna italiana più titolata nella storia dei Giochi olimpici.

Un concentrato di potenza, rabbia, dolcezza e passione da far correre sui pattini dello short track. Veloce come un leopardo. Scivola sulle sue lunghe lame d’acciaio, che nelle curve strettissime si inclinano allo spasimo. La determinazione di chi scommette tutto su 500 metri frenetici di adrenalina e spettacolarità da brivido. E poi la fuga per la vittoria che toglie il respiro.