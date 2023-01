Crisi della neve e sostenibilità dello sci, la Provincia: "Va ripensato il turismo invernale nelle valli del Cuneese"

Ne abbiamo parlato più volte. C'è chi, da un lato, evidenzia la non sostenibilità del comparto neve, in un contesto climatico con sempre meno precipitazioni e temperature che non consentono nemmeno di sfruttare al meglio l'innevamento artificiale; dall'altro, chi opera in questo comparto, evidenzia come la presenza delle piste e degli impianti generi un'economia attorno alla quale la montagna riesce a vivere.

Un tema complesso, che investe le grandi questioni ambientali ma anche lo spopolamento della montagna, che non si verifica, o si verifica in minor misura, nelle zone dove ci sono gli impianti sciistici. Dove sta la ragione?

Da nessuna parte. Serve una conciliazione tra tutti gli attori, senza dimenticare che l'arbitro supremo resta ciò a cui tutti stiamo assistendo: il clima è cambiato. E in montagna di più e più velocemente.

Il tema dello sci e il problema delle scarse precipitazioni sono al centro dell’attenzione della Provincia che lancia un appello per affrontare insieme il problema.

“È una situazione che va affrontata in modo serio e onesto – dice Silvano Dovetta, consigliere provinciale con delega alla Montagna e presidente dell’Unione Montana Valle Varaita – e siamo obbligati a ripensare il turismo invernale nelle valli del Cuneese, dove non ha più senso insistere soltanto sul modello di sviluppo basato sulla neve e sugli impianti di risalita”.

Da tempo tra Provincia di Cuneo, Unioni Montane e Comuni è aperto un tavolo di confronto su numerose tematiche connesse allo sviluppo turistico ed economico del territorio: la questione “neve” è uno dei nodi più spinosi.

A breve la Provincia convocherà un primo tavolo di lavoro in merito, per avviare un confronto e per valutare la possibilità, su iniziativa dei consiglieri Dovetta e Danna in accordo con il presidente Luca Robaldo, di indire un convegno con tutti gli attori della filiera neve. Saranno coinvolti sia i soggetti pubblici, a partire dalla Regione Piemonte con il suo assessore alla Montagna Fabio Carosso che si è espresso recentemente sul tema, sia quelli privati, direttamente o indirettamente attivi nella filiera.

“Non si tratta di dimenticare il ruolo fondamentale che lo sci da discesa ha avuto e ha per le nostre valli – prosegue Dovetta – ma di valutare le cose in base ai dati che abbiamo a disposizione e al clima di questi anni. Le precipitazioni nevose sono sempre più scarse e sempre più spostate verso la fine dell’inverno: ormai questa è una costante nelle nostre valli e non possiamo fare finta di niente. L’innevamento artificiale ha costi di gestione talmente alti da risultare spesso non alla portata delle tante stazioni sciistiche del territorio. Ma anche quando si riesce ad attivarlo, le temperature elevate lo rendono così effimero da risultare spesso poco sostenibile non solo dal punto di vista meramente economico, ma anche da quello ambientale, al quale pur dobbiamo pensare”.

Già da diversi anni gli enti locali lavorano su forme di turismo a minor impatto ambientale e più compatibili con uno sviluppo sostenibile: le escursioni, con o senza le racchette da neve rappresentano una tipologia di fruizione compatibile con le nostre stagioni invernali; gli itinerari e le manifestazioni cicloturistiche possono interessare la montagna durante la stagione calda, sempre più estesa anche a mesi primaverili o, soprattutto, autunnali.

“Per ora la soluzione è ben lontana dall’essere trovata – conclude Dovetta -, ma dobbiamo ragionare tutti insieme per provare ad individuarla, con quello spirito pratico e concreto che contraddistingue noi cuneesi. Gli strumenti, come progetti europei o finanziamenti di altro genere, ci sono e si possono intercettare per portare alla nostra montagna il riconoscimento che si merita anche nel periodo invernale, pur in assenza di neve”.

“In accordo con in consigliere Dovetta – aggiunge il collega Danna – convocheremo presto un tavolo sul problema degli impianti sciistici con le Unioni Montane, mentre con il presidente Robaldo si sta pensando ad un tavolo di lavoro con tutti soggetti interessati, in primis la Regione Piemonte”.