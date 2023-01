"Grazie alla casa di riposo San Luigi Gonzaga di Villafalletto per per l'esempio di umanità e professionalità"

Gentile direttore,

con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo ringraziamento ai medici, al personale infermieristico, agli operatori socio sanitari ed all’ufficio amministrativo della Casa di Riposo San Luigi Gonzaga di Villafalletto, per l’impegno, la competenza, la professionalità, ma soprattutto per l'esempio di umanità che non sempre è scontata.

Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per l’ottima assistenza ricevuta da mia mamma durante la sua degenza. L'esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro di tutto il personale, sono accompagnate da una distintiva empatia e da un profondo rispetto per la persona; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono ad una migliore salute psicologica, grazie anche al clima di pace e tranquillità che si respira nella struttura. Ciò a dimostrazione che abbiamo strutture sanitarie eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto. In un periodo in cui l’opinione pubblica tende a sottolineare soprattutto, gli aspetti negativi, vorrei portare l’attenzione verso coloro che riportano in alto gli standard qualitativi della professionalità nelle case di cura.

Io e la mia famiglia, non dimenticheremo mai le attenzioni, la cura e l'amore che il personale della Casa di Riposo San Luigi Gonzaga, ha sempre dedicato a mia mamma, perché lì c'è sempre un sorriso per tutti, e questo non è poco nei momenti di sofferenza. Voglio ringraziare tutti per l'aiuto, la disponibilità e il supporto, anche verso noi parenti nei momenti difficili e di sconforto. Grazie di cuore, con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro.

Gisella Franco