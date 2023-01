"Ho rischiato di perdere la vista. Devo solo dire grazie al reparto di Oculistica dell'ospedale di Cuneo"

Silvia T. è una commerciante di Cuneo. E chiede di poter ringraziare pubblicamente i medici che le hanno salvato gli occhi.

Due mesi e mezzo fa un'operazione di cataratta, un intervento di routine ormai. Sceglie di farlo in una clinica privata, a pagamento. Purtroppo qualcosa non va per il verso giusto. Tre giorni dopo l'intervento, si sveglia con l'occhio rosso e gonfio, non vede più niente.

Chiama il medico che l'ha operata. Una sola indicazione: "Vai in ospedale!".

Silvia ha una bruttissima infezione e non c'è tempo da perdere. Nel reparto di Oculistica viene visitata dal dottor Marco Leto, che nel giro di mezz'ora la ricovera. Sta in ospedale nove giorni, l'occhio pian piano migliora. L'assistenza è precisa e costante. "Le infermiere le mettevano il collirio ogni mezz'ora. Si sono dedicati a lei con una professionalità e una gentilezza incredibili", ci dice il marito. "Nonostante il carico di lavoro, sono tutti attenti e disponibili. Vogliamo dirlo pubblicamente".

Nel frattempo l'occhio di Silvia migliora, viene dimessa e continua la terapia a casa. Il suo occhio ora è guarito. La vista non sarà più quella di prima, ma almeno non l'ha persa. Perché quello è stato il rischio vero. Silvia è anche rientrata al lavoro.

"Desidero ringraziare tutto il reparto di Oculistica dell'ospedale di Cuneo - conclude -, in modo particolare il dottor Marco Leto, la dottoressa Enza Pirozzi e il dottor Vaiano. Grazie alla loro competenza ho ripreso la vista. Ringrazio inoltre le infermiere del reparto di Neurochirurgia, in particolare Rosanna, Cristina e Mariacristina, tutte preparate e gentilissime. Ero spaventata, ho davvero temuto di diventare cieca. Sono stata fortunata, ma soprattutto ho trovato tanta competenza e tanta umanità. Grazie"