I bambini della scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì hanno festeggiato la giornata degli abbracci

La scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì fa parte della Rete Nazionale insegnanti della gentilezza e ha colto l'occasione per partecipare attivamente alla giornata mondiale degli abbracci.

I bambini e gli insegnanti, questa mattina, sono usciti per le vie del paese per regalare piccoli cuori colorati ai passanti, accompagnati da abbracci spontanei e, in molti casi, emozionanti.

"Al di là del fatto che i nostri bambini sappiano che la gentilezza va praticata ogni giorno, - spiegano le maestre - abbiamo colto l'occasione della Giornata mondiale degli abbracci, che ricorre il 21 gennaio, per fare la nostra parte. Nessuno è troppo grande per un abbraccio e stamattina abbiamo capito che davvero un abbraccio racchiude le parole più belle del mondo".