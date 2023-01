Il Liceo Classico Arimondi Eula di Savigliano nella Rete Nazionale dei Licei Classici

Il Liceo Classico è da sempre un indirizzo di studi di valore: si basa sullo studio delle lingue antiche, il greco ed il latino, ma non solo. Grande rilievo hanno anche nel piano di studi le materie scientifiche, storico-filosofiche e, naturalmente, la lingua inglese.

Sarebbe un errore di valutazione considerare il Liceo Classico come un indirizzo di studi legato al passato. In realtà si tratta di un corso di grande attualità poiché favorisce la capacità di risolvere problemi complessi, sviluppa il pensiero logico, cura le competenze argomentative…tutte caratteristiche che lo rendono il corso di scuola superiore ideale per chi desidera proseguire gli studi universitari in qualsiasi facoltà.

Il Liceo Classico Arimondi (ndr ad oggi I.I.S. Arimondi Eula) è storico e prestigioso: si studiano le lingue antiche come chiave di accesso allo straordinario e sempre attuale patrimonio di saggezza del mondo antico, autentica fonte della nostra cultura. Dalle pagine di Platone o di Euripide, di Cicerone o di Seneca possono, infatti, scaturire spunti fecondi e soluzioni per la comprensione del presente.

Il Liceo Classico Arimondi è entrato a fare parte della Rete nazionale del Liceo Classico si studiano le materie umanistiche ma vi è anche l’occasione attraverso progetti, incontri, visite, attività laboratoriali, di approfondire tutti gli aspetti della modernità, dalla medicina alle biotecnologie ai più recenti sviluppi della scienza e dell’informatica. Lo studio delle lingue è particolarmente curato, anche con l’acquisizione delle relative certificazioni. Il Liceo Classico costituisce dunque una scelta che, per un giovane, può significare mettere a frutto le proprie capacità in un ambiente stimolante in vista di un futuro colmo di soddisfazioni.