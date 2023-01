In partenza il nuovo corso per diventare volontari con la Croce Rossa Mondovì

Verrà presentato, nella serata di lunedì 6 febbraio, il nuovo corso “di ingresso” per volontari della Croce Rossa del comitato di Mondovì (che comprende i gruppi di San Michele- Niella Tanaro, San Giacomo Di Roburent, Morozzo e Villanova Mondovì).

La presentazione è in programma alle 20.30 nella sede della CRI monregalese. Le iscrizioni saranno perfezionate nella stessa sera, in cui si conoscerà anche il calendario delle lezioni, che saranno tenute da monitori e formatori della CRI. Al termine del corso è previsto un esame che permetterà di svolgere servizio come centralinista, trasporto infermi, trasporto dialisi, assistenza alle manifestazioni, e attività socio assistenziali. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0174/552255.

Si ricorda inoltre che sono ancora aperte le iscrizioni per il Servizio Civile per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni.