Italia Nostra: «Perchè è stato abbattuto un'altra zona boschiva nelle Langhe?»

Foto aerea di Località Via dei Pini tra Montelupo Albese e Sinio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Italia Nostra sezione Alba, Langhe e Roero in riferimento all'abbattimento di un'area boschiva in località Via dei Pini tra Montelupo e Sinio.

"In seguito alla recente segnalazione tramite lettera a un settimanale locale, abbiamo appreso con viva preoccupazione dell’avvenuto abbattimento di un’intera area boschiva adiacente la strada panoramica in località Via dei Pini, tra i territori comunali di Montelupo Albese e Sinio (CN). Tale estensione era determinata da una folta presenza di querce, alcune delle quali di notevoli dimensioni, probabilmente d’età superiore ai cinquant’anni. Inoltre, va ricordato che il Bricco dei Pini è un sito SIS, quindi con apposito vincolo regionale.



Questa Sezione di Italia Nostra deplora vivamente la ferita inferta al paesaggio locale ed al patrimonio naturale, sottolineando ancora la scarsa attenzione riservata ai residui boschi ancora presenti nella zona. Purtroppo i territori langaroli si stanno sempre più trasformando in estese monocolture (vigneti e noccioleti), forse per i privati più redditizie o di maggiore interesse economico nell’immediato, ma che sminuiscono il valore complessivo dell’ambiente peculiare delle Langhe, in parte giudicato degno d’interesse e segnalazione anche dall’UNESCO; senza considerare pure gli aspetti di dissesto idro-geologico.

Pertanto con la presente si chiede alle SS. LL. la puntuale verifica di quanto accaduto, nonché l’accertamento delle relative autorizzazioni, se concesse dagli Enti competenti".