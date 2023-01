L'Alberghiero di Mondovì partecipa ad un concorso per lo sport inclusivo: ecco come votarlo [VIDEO]

L'Alberghiero "Giolitti" di Mondovì in gara al concorso "A scuola con lo sport" per favorire l'inclusività a 360°.

Si tratta di un concorso a livello nazionale, promosso della Decathlon e dedicato allo sport inclusivo che mette in palio ben 15 mila euro per l'acquisto di attrezzature per le palestre scolastiche.

Gli studenti hanno realizzato un breve video in cui raccontano il loro modo di vivere e vedere l'inclusività sportiva a scuola.