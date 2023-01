Mondovì, ammodernato l'impianto di illuminazione del Pala Manera

"L'intervento sul Palamanera - commenta il Consigliere Provinciale con delega allo Sport Pietro Danna - conferma l'attenzione dell'Amministrazione Provinciale verso le proprie strutture destinate all'istruzione ed allo sport, in questo caso lì praticato sia dagli studenti monregalesi, sia da numerose società sportive locali, con in primis la società LPM, gestore dell'impianto in virtù di bando comunale, che proprio al Palamanera svolge le proprie gare di serie A2 di pallavolo femminile. Come già detto in passato, l'intenzione della Provincia è quella di attirare quante più risorse necessarie, anche tramite bandi ministeriali, al fine di migliorare l'efficienza energetica della struttura ed aumentarne la capienza: insieme al Presidente Robaldo desideriamo lavorare in tal senso in stretta sinergia con il Comune di Mondovì, in particolare nella persona dell'Assessore Terreno".