Morti sul lavoro, Gribaudo (PD): "Niente dignità senza sicurezza. Subito commissione d'inchiesta"

"Il lavoro che uccide, ancora una volta. Una piaga che sanguina ogni giorno. Altre due vite spezzate, un 23enne e un 64enne".



Così l'onorevole Chiara Gribaudo, in seguito alla tragica scomparsa di due operai, a Roma e Brescia "Ci stringiamo attorno ai loro cari. Mi auguro che si avvi, e in fretta, la Commissione d'Inchiesta su infortuni e morti sul lavoro richiesta dal Partito Democratico. È un priorità assoluta, non si può più rimandare e continueremo a chiederla senza sosta. Non c'è dignità del lavoro senza sicurezza".