Tutti gli appuntamenti in programma a Dronero per la Giornata della Memoria

A Dronero le pietre d'inciampo sono 6: ricordano Pietro Allemandi in via C. Colombo 2; Cristoforo Coalova e Giovanni Lantermino in via G. Giolitti 73; Giuseppe Lugliengo in viale Stazione 10; Magno Marchiò in via XXIV maggio 128 e Giuseppe Bevione in via Alfieri.



Venerdì 27 - Cinema Teatro Iris Dronero

Santi Briganti presenta

IL CIRCO CAPOVOLTO

Un vortice in cui memoria, appartenenza, sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. Uno spettacolo commovente e travolgente. Favola, confessione, epopea familiare, Storia collettiva.



Due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione è finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi città.

Liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani



Vincitore del premio Mauro Rostagno 2021: PREMIO DEL PUBBLICO

di e con Andrea Lupo, diretto da Andrea Paolucci, musiche originali David Sarnelli, una produzione Teatro delle Temperie, in collaborazione con Teatro dell'Argine con il sostegno della Provincia di Bologna e della Regione Emilia Romagna

ORE 10:30

SPETTACOLO PER LE SCUOLE

ORE 21

SPETTACOLO SERALE (INGRESSO A PAGAMENTO)

La stagione teatrale 2023 “Stella Madre” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte. In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Acquista il biglietto on line a un prezzo ridotto

https://www.ticket.it/teatro/evento/il-circo-capovolto.aspx