Università del Mondolè, parte la quinta edizione: il programma sarà svelato mercoledì 1° febbraio

In occasione di tale presentazione – che avrà luogo alle ore 21 a Pianfei, nella Sala Incontri “Franco Fulcheri” del Comune, in via Roma 30 – si terrà una serata-anteprima dell’Università del Mondolè sul tema “Il ritorno naturale del lupo sulle nostre montagne, come e perché è successo” con Mauro Fissore, Responsabile servizio di vigilanza Guardiaparco Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime.