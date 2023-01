Abbandonano il cane lanciandolo dall’auto: i responsabili individuati dalla Municipale di Bra grazie alle telecamere

L’auto rubata transita sotto le telecamere installate ai varchi cittadini e il suo passaggio viene immediatamente segnalato alla centrale operativa, che ne comunica la posizione alle pattuglie in quel momento impegnate in servizi di controllo del territorio.



E’ così che a Bra, nei giorni immediatamente precedenti al Natale, gli agenti della Polizia Locale sono arrivati a individuare, inseguire e fermare due 15enni residenti in un centro dell’Astigiano pizzicati alla guida di un’utilitaria che i due giovanissimi avevano rubato il giorno prima ad Alba.



I due sono stati denunciati al Tribunale dei Minori. A consentire di accorgersi della loro presenza è stato il sistema di videosorveglianza attivo presso la centrale di via Moffa di Lisio, dove l’interazione tra la rete di occhi elettronici e il dispositivo di lettura targhe Targa System è integrata dalla possibilità di impostare "alert" che avvisano ogniqualvolta i dati di una vettura passata sotto ai varchi corrispondano a quelli di un veicolo sospetto segnalato anche da territori vicini.



Quella citata è una tra le operazioni di polizia giudiziaria che la Municipale braidese ha segnalato nel bilancio delle attività realizzate negli ultimi dodici mesi, a riprova di come anche i "civich" braidesi siano sempre più impegnati in attività di presidio del territorio al fianco e in collaborazione con le altre forze dell’ordine.



Decisiva, in quella circostanza, una dotazione tecnologica che è sempre più frequente trovare nelle nostre città. Lo ha ben ricordato, durante la presentazione tenuta ieri ( leggi qui ), il vicesindaco con delega alla Municipale Biagio Conterno, che ha rimarcato come, solo nello scorso anno, il Comune di Bra, tramite un primo stanziamento e due successive variazioni di bilancio, abbia destinato una spesa di 60mila euro al potenziamento di dotazioni che, come confermano le cronache nazionali e non solo, sempre più frequentemente si rivelano decisive per il buon esito delle attività di indagine e prevenzione dei reati.



Allo stesso risultato – l’individuazione dei due soggetti responsabili e la loro denuncia all’autorità giudiziaria – hanno portato gli accertamenti che, sempre grazie alla presenza di telecamere, sono seguiti all’abbandono di un cane presso il canile consortile di Pollenzo.



Particolarità dell’accaduto, il soggetto che si è disfatto dell’animale – che ovviamente non era stato registrato all’anagrafe canina – ha ritenuto di farlo lanciandolo direttamente dal finestrino dell’auto, di modo che il povero quadrupede letteralmente volasse all’interno della struttura, saltandone suo malgrado la recinzione. Anche qui l’uomo non aveva fatto i conti con la quantità e la diffusione di telecamere, presenti anche all’esterno del ricovero per animali presente nella zona artigianale della frazione. Gli agenti hanno quindi avuto buon gioco nell’individuare il responsabile e deferirlo alle autorità per abbandono di animali, reato che può prevedere una pena massima della reclusione sino a un anno.



Tra le altre operazioni portate a termine con successo dalla Polizia Locale anche una denuncia ascrivibile alla casistica del "Codice Rosso", l’insieme di norme contro la violenza domestica e di genere. Nella fattispecie l’indagine ha portato all’individuazione e al deferimento in stato di libertà di un soggetto per atti persecutori e danneggiamento aggravato. L’uomo continuava a perseguitare l’ex moglie ed era arrivato persino a danneggiare il veicolo del nuovo compagno della donna, che esasperata si era decisa a denunciare i fatti alla Municipale.



Un altro fronte di intensa attività è poi quello ambientale, ambito nel quale, grazie anche all’attività di una persona dedicata, negli ultimi dodici mesi i civich braidesi hanno incrementato le infrazioni rilevate del 58%. Tra quelle più gravi, il caso di un imprenditore braidese del settore edile, che aveva trasformato in una discarica a cielo aperto un terreno di circa mille metri quadrati all’interno di un immobile industriale abbandonato. L’area (nella foto sotto) è stata posta sotto sequestro e l’uomo denunciato.