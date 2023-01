Esistono dei centri che forniscono assistenza condizionatori Electra e che sono rivolti a tutti coloro che, appunto, hanno un condizionatore a questo marchio. In genere quando si parla di assistenza, nella maggior parte dei casi, si fa riferimento al fatto che sia un condizionatore fisso e questo impianto debba essere gestito.

La gestione può richiedere sia una consulenza quindi la possibilità di avere delle informazioni specifiche e delle risposte alle nostre domande da parte di tecnici qualificati. Ma potrebbe anche richiedere un intervento a domicilio. E l’intervento potrebbe essere effettuato per una manutenzione ordinaria o per una manutenzione straordinaria o, in alcuni casi, per la sostituzione del condizionatore e quindi per una installazione.

A tal proposito è sempre bene ricordare che quando andiamo ad acquistare un condizionatore, a prescindere dal punto vendita a cui ci rivolgiamo, avremo sempre la necessità di documentare una installazione professionale a partire da un tecnico autorizzato.

Perché è obbligatorio per legge andare a installare il condizionatore in maniera regolamentare quindi rivolgendosi a qualcuno che può operare con dispositivi che contengono dei gas refrigeranti.

Tra l’altro quando si procede con una sostituzione del condizionatore, i tecnici del centro di assistenza si premureranno di andare a disinstallare anche quello che magari abbiamo già montato precedentemente e smaltirlo che è un servizio già molto importante dal momento che non è facile andare a smaltire in maniera autonoma dei dispositivi e dei prodotti di questo tipo che rientrano all’interno della categoria di rifiuti speciali.

La particolarità dell’installazione del condizionatore d’aria

L’installazione obbligatoria riguarda solo ed esclusivamente gli impianti con gli split, quindi gli impianti fissi che sono dotati di più di una unità. Aldilà dell’unità interna c’è anche l’unità esterna e queste due unità dialogano in un sistema che consente di risparmiare parecchio rispetto al classico condizionatore monoblocco portatile. Quest’ultimo non prevede una installazione professionale ma è possibile fare da soli grazie ad un kit presente all’interno della scatola con il quale è venduto.

Invece, per quanto riguarda il condizionatore fisso è vero che possono esserci anche diverse unità interne.

L’installazione professionale del condizionatore fisso prevede un particolare occhio di riguardo per tutte quelle situazioni specifiche che riguardano gli allacci e i collegamenti da dove potrebbe passare il gas refrigerante che invece è previsto rimanga all’interno del sistema. Prima di tutto per non essere inquinante e poi perché è necessario per andare a rinfrescare l’abitazione.

Ma un bravo tecnico è anche in grado di andare a scoprire tutti quei punti all’interno della nostra casa, ma anche all’esterno per quanto riguarda il motore dell’impianto, dove è auspicabile che venga inserito quel determinato elemento. Posizionare gli split in maniera strategica potrebbe anche voler dire acquistarne di meno a livello numerico e quindi risparmiare, ma bisogna avere un prodotto vero e proprio in testa che può essere fatto grazie all’aiuto appunto di questi professionisti che offrono le loro consulenze proprio per regalare ai clienti un’esperienza migliore e sicuramente anche un risparmio sia in sede di acquisto ma anche in sede di utilizzo nel corso del tempo.