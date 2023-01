Come facciamo a sapere quando è utile chiamare teleassistenza? In realtà di solito il servizio di teleassistenza funziona esattamente il contrario, ovvero che è la teleassistenza che chiama l’utente. Certo, non sempre è così in questo articolo cercheremo di spiegare le varie situazioni e le varie dinamiche che rendono necessario adottare questo tipo di servizio e come sfruttarlo al meglio per le proprie necessità.

Come prima cosa c’è da dire che esistono molti servizi complementari che possono andare a coprire diversi casi. Con te l’assistenza si intende un servizio dove l’utente riesce a mettersi in comunicazione con dei professionisti che lo aiutano da lontano.

Infatti il servizio di teleassistenza possono essere anche quelli che servono a richiedere aiuto per qualcosa che non va con il cellulare. In questo caso però stiamo parlando di tele assistenza sanitaria, nel senso di un servizio che serve alla persona per il proprio benessere, per la propria per salute. Per aiutare questa persona, infatti, a vivere al meglio la propria vita anche quando, ad esempio, abita da sola e nessuno la aiuta.

Purtroppo alcune dinamiche di trascuratezza potrebbero indurre ad una sorta di autotrascuratezza e alcune persone anziane che purtroppo non hanno più parenti o che vivono da sole isolate tendono a lasciarsi un po’ andare.

In questo caso potrebbe essere di aiuto, e non è un piccolo aiuto ma un grande aiuto, un servizio che consente di farsi fare compagnia. Si tratta di una chiamata quotidiana da un operatore competente.

Quali sono i contenuti di una chiamata di teleassistenza

I contenuti di una chiamata di teleassistenza sono piuttosto vari, ma di solito la telefonata è incentrata su come si sente la persona che è stata chiamata.

È naturale che se questa persona dovesse avere bisogno può chiamare, ma la cosa veramente innovativa è il fatto che (dal momento che potrebbe dimenticarsene, perché tanti anziani hanno problemi di memoria) qualcuno si ricordi di lei e la chiami costantemente.

Questo tipo di ipotesi mi piace molto anche alle persone che in realtà li hanno i parenti però magari sono lontani.

Persone che magari anche se chiedono aiuto non potrebbero riceverlo subito ma dovrebbero aspettare che quella persona prenda un treno o faccia un viaggio in macchina di determinate ore. Invece l’aiuto di chi ha bisogno potrebbe essere necessario che venga ricevuto in maniera immediata.

A questo punto va detto che le opzioni che abbiamo a disposizione sono tante, perché non esiste solo la teleassistenza ma esiste anche il telesoccorso che consente anche l’installazione di dispositivi dotati di sensori. Quindi aldilà della stretta emergenza, si potrebbe aver bisogno anche di altre cose e comunicarle all’operatore e studiare insieme la soluzione migliore per venire a capo di un problema.

Come si capisce si tratta di un servizio che ha lo scopo di non far sentire abbandonate le persone che anche solo a livello psicologico sanno di essere sempre collegate a qualcuno che è interessato a loro. Basta semplicemente farsi fare un preventivo per comprendere quali sono i costi e i termini del servizio.