Il gioco d’azzardo cresce ancora: nel 2022 numeri da record

Se c’è un settore che non ha conosciuto crisi in questi ultimi anni, è proprio quello del gioco d’azzardo che anzi, sembra destinato a crescere sempre di più anche nel prossimo futuro. I dati di quest’ultimo periodo parlano chiaro e fotografano una situazione particolarmente positiva per gli operatori del settore e in modo particolare per chi gestisce portali in rete come quelli presenti su casino.online. Con la pandemia infatti, ricevitorie e sale scommesse fisiche se la sono vista piuttosto brutta e hanno attraversato un periodo difficile, costrette a chiudere i battenti per moltissimi mesi. A conoscere di contro un vero e proprio boom proprio nel 2020 è stato invece il gioco d’azzardo online, che ha registrato numeri veramente importanti.

Vediamo però insieme qual è la situazione attuale e cosa aspettarci nel prossimo futuro.

Gioco d’azzardo: nel 2021 in crescita soprattutto i portali online

Se andiamo a vedere i dati registrati negli ultimi anni, possiamo facilmente riscontrare una progressiva crescita del settore del gioco d’azzardo. Crescita che però ha riguardato esclusivamente i canali online, mentre quelli fisici hanno subito un evidente calo degli introiti. Andiamo però a vedere nel dettaglio di quali cifre stiamo parlando, in modo da avere più chiara la situazione.

Secondo quanto riportato nel Libro Blu 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in generale la raccolta dal gioco d’azzardo è cresciuta dal 2019 al 2021. Si è partiti infatti da 110,4 miliardi di euro nel 2019 per scendere a 8,2 miliardi nel 2020 e salire nuovamente a 111,17 miliardi di euro nel 2021. Se dunque durante la pandemia si è registrata una naturale flessione, il settore si è ripreso rapidamente.

A bene vedere però, nel 2021 a crescere è stato il gioco d’azzardo online che è passato, sempre secondo i dati riportati nel Libro Blu dell’ADM, da 36,3 miliardi di euro nel 2019 a 67,1 miliardi di euro nel 2021. In questo caso, durante la pandemia non è stata registrata alcuna flessione e ciò testimonia la grande forza dei canali online rispetto a quelli fisici, anche in tempi di crisi.

A proposito dei canali fisici, va precisato che la raccolta da gioco d’azzardo è passata dai 74 miliardi del 2019 agli appena 44 miliardi del 2021. Se dunque l’intero settore attualmente va alla grande, è solo grazie ai canali online.

Gioco d’azzardo: ulteriore crescita per i canali online nel 2022

Un’ulteriore crescita per i canali online si è registrata anche nel 2022: cosa che d’altronde ci si aspettava e che dunque non stupisce affatto. In generale, le stime non ancora del tutto ufficiali di ADM parlano di una raccolta da gioco pari a 135-140 miliardi di euro nel 2022, ossia di un aumento complessivo del 30%.

Inutile precisare che, nonostante non ci siano ancora dati ufficiali pubblicati, il merito sia ancora una volta da attribuire ai canali online che continuano a registrare numeri da record. I casino fisici, così come le sale scommesse invece sembrano ormai destinate a perdere sempre più terreno.