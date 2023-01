Le proprietà benefiche del miele

Il miele è uno dei prodotti naturali più apprezzati di sempre che è possibile gustare in tantissimi modi e con altrettanti abbinamenti. Conosciuto anche come “il nettare degli dèi", è un alimento versatile e, soprattutto, naturale; come tutti ben sanno nasce dall’attività delle api che raccolgono il nettare dei fiori e lo trasformano. Diverse documentazioni storiche attestano che l’utilizzo di questo alimento risale a tempi antichissimi e già gli Egizi ne esaltavano le sue proprietà benefiche. Infatti, quest’ultimo, è considerato alla stregua di un vero e proprio medicinale con il vantaggio di essere privo di sostanze chimiche e potenzialmente nocive.

Esistono numerose tipologie di miele che variano in base alla provenienza del nettare, dunque del fiore, dal quale viene prelevata la materia prima. Anche se il miele può variare per consistenza e colore, i benefici che porta con sé non cambiano.

Proprietà benefiche del miele: quali sono

Il miele quindi, è considerato un vero e proprio cibo biologico che può trovare usi che vanno al di là dell’ambito prettamente culinario. Scopriamo insieme quali sono le proprietà che fanno del miele un prodotto altamente versatile e utile.

● Antinfiammatorio - il miele è un potente antinfiammatorio, specialmente per la gola. In questo caso il suo potere emolliente aumenta se abbinato, ad esempio, allo zenzero in una bella tisana calda. Si può anche sfruttare questa caratteristica per produrre maschere per il viso contro brufoli e macchie;

● Antitumorale - il miele contiene antiossidanti che possono aiutare a prevenire e ridurre i rischi del cancro;

● Antistress - il miele, tra le molteplici proprietà, possiede anche quella di essere un calmante naturale capace di dare sollievo in situazioni di ansia e stress. In questo caso l’ideale è assumere un cucchiaino prima di andare a dormire;

● Acceleratore del metabolismo - il nettare degli dèi è consigliato in un’alimentazione sana ed equilibrata poiché aiuta a ridurre la voglia di zucchero e può essere ottimo per preparare qualche snack sano e gustoso. Oltretutto, il miele è antidiabetico.

Meglio il miele o lo zucchero?

Il miele e lo zucchero vengono usati più o meno per lo stesso scopo: come dolcificante alimentare. I due sono differenti per consistenza, per colore e sicuramente anche per sapore ma ciò che li rende realmente diversi è la loro composizione chimica. Infatti, il miele, a differenza dello zucchero, è formato da più sostanze naturali che sono un toccasana per la nostra salute. Quanto appena detto è riscontrabile prendendo in considerazione le percentuali di fruttosio e glucosio presenti in entrambe: nello zucchero, infatti, troviamo un’equa ripartizione delle due sostanze (50% di uno e 50% dell’altro), mentre nel miele sia il fruttosio che il glucosio sono presenti in minor misura e ciò significa che la restante parte è occupata da altre sostanze che, nel nostro caso, sono tutte di origine naturale.

In generale il miele è maggiormente consigliato perché ha un basso indice glicemico e può essere consumato anche da chi, ad esempio, soffre di diabete. Nonostante ciò, anche il miele, se assunto in quantità eccessive, perde le sue proprietà benefiche.