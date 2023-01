L’intramontabile orologio, l’accessorio senza tempo

Quante volte abbiamo sentito parlare della moda che ritorna, quante volte ci siamo arresi alla magia senza tempo delle tendenze che invadono prepotenti le nostre vite e ci riportano indietro negli anni.

Look riguardanti abbigliamento, scarpe, accessori, pettinature e gioielli che cambiano negli anni. Nuovi filoni da seguire con radici ben radicate. Sembra piuttosto raro ma ci sono degli intramontabili nella moda che non vanno mai via, uno tra questi sicuramente l’orologio.

Già, non abbiamo mai smesso di usare l’orologio ecco perché negli anni è stato definito un classico senza tempo. La bellezza di questo specifico accessorio, rende l’outfit perfetto e impeccabile e perfetto per tutti gli stili proprio come Daniel Wellington.

I mille volti dell’orologio

La storia dell’orologio è ancestrale; capace di adattarsi al cambiamento in modo veloce e immediato, l’orologio ha mille sfaccettature. Inizialmente percepito come un vero e proprio status symbol, negli anni l’orologio è andato via via identificandosi come un accessorio. Indispensabile per completare l'outfit, è oggi considerato irrinunciabile non solo per ricordare l’ora, ma per ricordare qualcosa, identificare uno stile. L’eleganza di quello che negli anni è diventato un vero e proprio gioiello, ha fatto dell’orologio l’accessorio per eccellenza versatile oltre che utile.

Sembra paradossale parlare di tempo ma il corso delle mode ha trasformato costantemente l’orologio: quadrato, rotondo, con cinturino in pelle o in acciaio, con meccanismo a quarzo o meccanismi automatici o ancora quelli con carica automatica.

Le tipologie di orologi sono davvero tante e i volti che negli anni hanno mostrato, hanno permesso all’orologio di assumere sempre ruoli diversi: dal classico allo sportivo.

Ma come indossarlo?

Come sceglierlo

Sembra semplice scegliere un orologio, spesso si segue semplicemente il proprio gusto.

A questo però se ne aggiungono tante altre. Prima tra tutte sicuramente la dimensione della cassa dell’orologio stesso. In primis deve essere scelto in base alla grandezza del proprio polso; un polso sottile - sia esso di donna che di uomo - con un orologio dalla cassa troppo grande risulta davvero d’impatto e poco elegante. Lo stesso vale per la scelta del cinturino. Nell’immaginario collettivo il cinturino in acciaio sembra spopolare per gli orologi maschili, questa però non è la regola. Sia in pelle che in acciaio il cinturino decreta la comodità dell’orologio stesso roteando senza essere troppo largo. Scelto sia dalle donne che dagli uomini anche il cinturino in pelle segue criteri specifici. In base alle tonalità che al meglio si adattano alla propria pelle e alle sfumature che solitamente vestiamo.

La stessa larghezza del bracciale deve essere proporzionata al quadrante e sempre in linea con la misura del polso che andrà ad indossarlo.

Scegliere quello giusto ci permette di abbinarlo perfettamente in ogni occasione.

Quando facciamo sport, quando siamo in ufficio o ad eventi formali.

Come indossarlo

Superate le barriere canoniche dell’acquisto, dell’abbinamento con l’outfit giusto, della scelta dei colori ideali, si passa al dubbio che attanaglia tutti da sempre: dove indossare l’orologio? Va a destra o a sinistra? Sebbene oggi sia stato sdoganato il polso e dunque pare non esista più il polso “giusto” sul quale indossarlo, la maggior parte delle persone tendono a portare l’orologio a sinistra per il semplice fatto che utilizzano molto di più la mano destra, dunque conviene, per una questione di comodità, indossare l’orologio sul polso non dominante. Questa sicuramente non è una regola universale. Molte persone utilizzano la mano destra e indossa l’orologio sul medesimo polso e viceversa.

Nonostante è opinione diffusa che gli orologi debbano stare sul polso sinistro, negli anni sono nati addirittura orologi per mancini.

Ciascuno segue il proprio gusto e completa il suo outfit a seconda della comodità.

E tu? Cosa aspetti?

Non rinunciare all’accessorio senza tempo.