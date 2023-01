MODES Kids: le boutiques multi-brand per bambini di Aldo Carpinteri

Quella di MODES è una storia bellissima: il fondatore e proprietario, Aldo Carpinteri, è riuscito a trasformare un negozio di quartiere in una realtà globale.

Fondata nel 1971, l’azienda è cresciuta di giorno in giorno fino a diventare un nome di riferimento per tutti coloro che cercano capi e accessori curati di brand storici e nuovi talenti. I pezzi a disposizione sono per donna, uomo e anche bambini, ed è proprio di questi ultimi che vi vogliamo parlare.

In via Fiori Chiari, a pochi passi dalla Pinacoteca di Brera, sorge Minimodes Milano, un meraviglioso luxury multibrand che propone una selezione di capi e accessori su una superficie di ben 190 metri quadri.

Chi ama la moda dedicata ai più piccoli qui potrà trovare circa 50 label con i migliori prodotti di specialisti di settore come Il Gufo e Bonpoint, e anche marchi del lusso tra cui Moschino, Versace, Burberry e Marni, fino ai brand più vicini all’universo degli adolescenti, come per esempio Moncler e Stone Island.

La storia del brand

MODES nasce a Trapani dalla precedente boutique denominata Stefania Mode. È stata poi trasformata dal fondatore Aldo Carpinteri con le sue intuizioni in un vero e proprio network che adesso detta moda in diverse località straordinarie d’Europa. Una rete che attualmente conta oltre 20 store, quattro dei quali sono dedicati proprio ai più piccoli.

Il primo Minimodes è stato inaugurato nel 2016 a Trapani, e oggi ognuno dei negozi esistenti è accomunato dallo stesso concept composto da blocchi modulari, struttura metallica e colori ispirati alle opere più famose di Mondrian.

Un mercato, quello del kidswear, che è in in forte espansione e che, anche durante il lockdown, ha potuto accogliere i clienti - almeno per quanto riguarda MODES. Vi basti sapere che nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, MODES ha chiuso l’anno con un fatturato di circa 120 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente.

L’obiettivo è quello di arrivare a 250 milioni in tre anni anche grazie alla presenza di uno store online. L’e-commerce, infatti, non è altro che lo specchio dei negozi fisici, e la formula omnichannel è vincente tanto che sono state introdotte sezioni di live shopping digitali dalle boutique.

Dove trovare MODES Kids e tutte le altre boutique

Come vi abbiamo detto in precedenza, MODES è in continua espansione. I 4 shop dedicati ai bambini si trovano a Milano,Trapani, Forte dei Marmi e persino a Sankt Moritz, proprio di fronte all’Hotel Palace.

Dal Sud a Nord, facendo una bellissima sosta nel Centro del nostro Paese, MODES è arrivata persino in Svizzera, e con l’obiettivo di mettere a disposizione moda iconica destinata ai più piccoli.

Ma non solo. La rete di store comprende anche 5 negozi in concessione per Balenciaga, Jil Sander e Alexander McQueen tra la Sardegna, Portofino e Sankt Moritz. Sempre nella località svizzera è stato allestito un pop-up in collaborazione con Burberry.

Altrettanti store si trovano in località esclusive come Porto Cervo, Porto Rotondo e persino all’interno del lussuoso resort Forte Village di Cagliari. Nella città sarda è stato aperto anche uno store menswear, mentre un altro pensato per le proposte femminili sorge a Portofino.

Infine, è stato inaugurato anche il primo negozio francese a Parigi, in Avenue Montaigne all’angolo con Rue François 1er. Un punto vendita assolutamente meraviglioso e disegnato dallo studio di architettura tedesco Gonzalez Haase Aas.