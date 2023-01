Nasce a Torino il nuovo servizio di comunicazione tutto piemontese

Curare la propria comunicazione ormai è diventato un dogma per ogni impresa che si rispetti. Ciò è risaputo e lo sa bene anche la dirigenza di Kilobit, la web agency di Torino che grazie alla sua rete di professionisti interni ed esterni ha appena lanciato un nuovo servizio di comunicazione indirizzato a grandi marchi ma anche a PMI. Un “reparto speciale” della web agency, si potrebbe definire.

Torino non è dunque solo la città del cinema nel nord ovest dello Stivale, ma con iniziative come queste si sta imponendo come protagonista della comunicazione pubblicitaria e del marketing digitale.

Scordatevi quindi uffici in palazzoni targati esclusivamente MI: questo servizio è tutto piemontese ed è proprio dal territorio che parte, a favore delle imprese nostrane per poi espandersi in tutta Italia.

Perché nasce il servizio di comunicazione di Kilobit

Il traffico web è aumentato esponenzialmente negli ultimi 4 anni e questo ha portato a un cambiamento tangibile nella concezione di marketing, con la quale si sono dovute interfacciare indistinguibilmente le imprese più grandi così come i negozi più piccoli.

Attività di ogni genere e con dirigenze di tutte le età quindi si sono avvicinate sempre di più al digitale, iniziando a sviluppare le proprie piattaforme online.

Inevitabilmente hanno dovuto prendere provvedimenti per affrontare la sfida di inizio ventennio. La posta in gioco è rappresentata da visibilità e guadagno senza precedenti.

Tirarsi indietro da questa sfida significa rimanere indietro.

È da qui che allora, per fronteggiare l’ovvia concorrenza che consegue all’approdo collettivo nel digitale, sta acquisendo sempre più importanza la cura della propria comunicazione.

Diventa vitale perciò distinguersi e passare il messaggio nella maniera più accattivante, coinvolgente e convincente possibile. Ma soprattutto chiara e originale.

Per questi motivi, una web agency come Kilobit, che finora si è occupata prevalentemente di sviluppare siti per i propri clienti, ha dovuto dare vita a questo nuovo servizio, in modo tale di soddisfare la richiesta a 360 gradi.

Come scoprire questo nuovo servizio di comunicazione?

Basta consultare il sito dedicato per saperne di più e andare nella sezione contatti per ottenere un preventivo gratuito come assaggio di una consulenza altamente personalizzata.