A Rivoira una serata per ricordare il fisarmonicista Albert, scomparso un anno fa

In ricordo di Albert Giuliano, musicista e fisarmonicista interprete della musica popolare scomparso prematuramente un anno fa, in collaborazione con Rivoira Terra di vita, viene presentata in edizione rivista 2023 una ricerca inedita di Giovanni Bianco, "Nosta valada”, immagini, voci e note in Valle Colla - dicembre 2013 > marzo 2014 - 80minuti.

Albert insieme a Luca Pellegrino e Stefano Bertaina, accompagna la presentazione di 20 testimonianze di vita, di lavoro, di residenti, pastori, agricoltori, artigiani, esercenti della Valle Colla.

Era nato a Tet Isabela di San Giacomo nel 1959, vissuto in Francia con i genitori emigrati e tornato in valle Colla lui solo a 18 anni. A Cannes fu giovane allievo di Lucien Gallianò, maestro di fisarmonica di origini italiane, padre di Richard, illustre musicista di livello internazionale.

Era conosciuto e assai apprezzato maestro nelle nostre valli; bella persona, grande talento, sempre cordiale, generoso e disponibile. Racconta la sua storia di musicista migrante nella clip “in ricordo di Albert” registrata di fronte alla lapide costruita dalla famiglia alla fine della guerra a Tet Isabela, pubblicata su gibi449 – youtube l’anno scorso a seguito della scomparsa.

La proiezione avverrà a Rivoira di Boves nel salone della Scuola materna in Piazza Giovanni Paolo II, venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 21. Ingresso libero, consigliata la mascherina.