Giornata della Memoria: al CineFerrini di Caraglio si proietta il docufilm "Oltre il confine"

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 presso il CineFerrini di Caraglio sarà proiettato il documentario OLTRE IL CONFINE – LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione dal CAI Sezione di Cuneo e dall’Associazione Culturale Contardo Ferrini.

Ettore Castiglioni, trentino di nascita e di famiglia borghese, fu una delle figure più complesse e rappresentative dell’alpinismo del periodo compreso tra le due guerre. Attivissimo scalatore con più di 200 prime ascensioni, tra cui quelle sulla Presolana, nelle Dolomiti di Brenta e sulla parete Nord Ovest del Pizzo Badile, Castiglioni è divenuto una leggenda nell’ambiente alpinistico.

Ma non si dedicò soltanto a imprese sportive: negli anni della Seconda Guerra Mondiale, svestita la divisa da ufficiale dell’esercito, aiutò perseguitati ed ebrei in cerca di salvezza a fuggire dall’Italia. Lungo la linea di confine tra l’Italia e la Svizzera, si svilupperà la sua avventura più impegnativa, intrapresa con altruismo per accompagnare persone braccate verso un futuro possibile.

Lo scrittore Marco Albino Ferrari, autore dell’edizione critica del diario di Castiglioni, affronta nel documentario un viaggio sospeso tra passato e presente che ricostruisce gli ultimi mesi di vita del protagonista fino alla sua morte, avvenuta in circostanze misteriose sul finire della Seconda Guerra Mondiale.

“Dare la libertà alla gente per me adesso è una ragione di vita”: così scriveva Castiglioni qualche giorno prima di cadere in un tranello delle guardie di frontiera.