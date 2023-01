Guido Bessone sarà ancora il Moro di Mondovì. Chi sarà la Béla Monregaleisa?

Sarà nuovamente Guido Bessone a vestire i panni del Moro di Mondovì. Il principe saraceno, maschera tipica del carnevale monregalese, anche in questa edizione 2023 avrà il volto di Bessone, che lo interpreta dall'edizione 2018: "Sono lieto ed onorato di essereancora il “Moro” – dice –, una delle nostre tradizioni più importanti, per me ancor più significativa dato che anche mio padre interpretò questo ruolo. Il Moro, con la sua Corte ed i menestrelli, ha il compito e la “missione” di portare allegria e spensieratezza nel periodo del Carnevale, a tutti, specialmente ai bambini, agli anziani e alle persone fragili: questa funzione sociale del nostro Carlevé è fondamentale e rappresenta il cuore dell'evento".

Ci sarà da pazientare ancora qualche giorno, invece, per la presentazione ufficiale della nuova Béla Monregaleisa, che succederà a Giulia Caprifichi "che ringraziamo sentitamente – aggiunge il Moro – per la grande passione che ha messo in campo in questi anni".

Il volto della Béla sarà svelato nella conferenza stampa di sabato 11 febbraio (ore 11) presso il palazzo comunale di Mondovì. Contestualmente, si terrà la tradizionale cerimonia della consegna delle chiavi della città. Il giorno successivo, domenica 12 febbraio, si terrà la sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici presso il circuito di Mondovì Breo; mentre domenica 19 febbraio andrà in scena la novità del 2023, il “Visual Carlevé”, una manifestazione principalmente dedicata ai bambini e ai ragazzi, organizzata in piazza Ellero, con musica, dj, giochi, street food e ... tante sorprese che andremo a svelare nei prossimi giorni.