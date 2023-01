Saluzzo, confermate le stime sui pettorali venduti per la Fit-Walking solidale: sono oltre 10.430

Le stime sono state confermate, sono stati superati i 10.000 iscritti ed è stata raggiunta la quota di 10.439 pettorali venduti dalle associazioni, domenica verrà reso noto l’elenco completo con il numero di pettorali venduti da ciascuna associazione. Tutte le 40 associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni hanno raggiunto il numero minimo di 100 pettorali necessario per ricevere il contributo solidale.



Domenica mattina prima della partenza sarà ancora possibile iscriversi, dalle ore 9 sino alla partenza sarà aperto il punto iscrizioni sotto l’ala di ferro di Piazza Cavour a Saluzzo. Sono disponibili pettorali senza pacco gara, la quota di iscrizione di 5 Euro sarà sempre devoluta interamente in beneficienza. Sarà possibile iscrivere anche i cani al costo di 2 Euro con un omaggio a tema offerto da Dog Service.



Ricordiamo un po’ di informazioni utili. La partenza è alle ore 10 da Piazza Cavour. Dalle ore 9 la piazza si animerà con l’animazione di Andrea Caponetto, nel villaggio sponsor sarà inoltre possibile degustare un buon caffè Excelsior e scoprire offerte e promozioni dedicate. Per tutti i bambini dallo stand Generali ag. di Saluzzo Via Bagni ci sarà un trucca bimbi e bolle di sapone giganti.



Per evitare assembramenti quest’anno non verrà proposto il consueto ristoro a fine manifestazione e lungo il percorso. Anche il pacco gara sarà più contenuto.



Per informazioni dell’ultim’ora è possibile consultare la pagina dell’evento: http://www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking_del_cuore.html oppure i social sia Facebook che Instragram profilo Fitwalking del Cuore.