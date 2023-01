"Il codice delle risorse umane", il nuovo libro del saluzzese Massimo Rosa

Trovare personale e soprattutto saperlo motivare sono due fra i principali problemi che le imprese di tutto il mondo si trovano ad affrontare. L'esigenza di un nuovo equilibrio vita-lavoro spinge le persone ad abbandonare le aziende nelle quali non si riconoscono più e coloro che cercano lavoro per la prima volta a non accontentarsi di un impiego qualsiasi.

Allo stesso tempo però esistono aziende che godono di grande attrattiva e reclutano centinaia di candidati con un semplice annuncio. Cosa distingue queste realtà da quelle che non riescono a trovare e trattenere i loro talenti? La risposta alla domanda è contenuta in questo libro, dove Massimo Rosa (di lui abbiamo parlato in passato qui) ha studiato e decifrato i comportamenti virtuosi delle organizzazioni che definisce “Calamite per Talenti”.



L'intento dell'autore è quello di fornire, attraverso esempi e strumenti di facile applicazione i migliori sistemi per reclutare, selezionare, assumere e motivare i dipendenti ideali, trasformando qualunque azienda in un'Azienda del Buon Lavoro. Un percorso denominato “Programma 30 giorni” accompagna il lettore attraverso i 9 capitoli dove vengono affrontati i principali temi del ciclo vitale delle Risorse Umane. Partendo dalla realizzazione di un'offerta di lavoro unica ed irresistibile, il lettore potrà imparare ad applicare le migliori tecniche per attrarre e gestire il personale, arrivando a costruire una vera “macchina per il reclutamento” personalizzata che funzionarà in automatico 24 ore su 24, 7 giorni la settimana.



Al suo terzo lavoro editoriale, dopo “Andate a lavorare!” e “Un Lavoro infernale”, con Il Codice delle Risorse Umane questa volta Rosa si rivolge ad un pubblico professionale che si occupa di ricercare e gestire il bene più prezioso di ogni azienda: le Persone.