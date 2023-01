Verzuolo, è mancato il cavalier Mario Aprà

È mancato all’ospedale di Savigliano, dove era ricoverato da qualche tempo, il cavalier Mario Aprà, artigiano molto conosciuto a Verzuolo e nel Saluzzese.

Aveva 94 anni.



Era stato titolare di un’officina elettromeccanica in via Roma a Verzuolo, che operava soprattutto per la Burgo.



Nel sua piccola azienda si sono formati parecchi giovani, alcuni dei quali – dopo l’apprendistato nel suo laboratorio - sono poi stati assunti nella vicina cartiera; altri, a loro volta, hanno intrapreso l’attività artigianale in proprio.



Aprà si era formato nelle scuole professionali salesiane di Maria Ausiliatrice a Torino, dove c’era suo fratello, don Giulio, sacerdote salesiano.



Negli anni ’60 era stato tra i promotori del centro professionale (ex Inapli) di Verzuolo, realtà che nel periodo in cui la Burgo assumeva molti ragazzi, si rivelò importante perché li preparava al mondo del lavoro fornendo loro le competenze richieste.



Anche per questo, negli anni ’90 gli venne conferita l’onorificenza di Cavaliere.



Lascia la moglie Rosalda Giletta, le figlie Maria Luisa, Riccarda e Fulvia; i nipoti Irene, Luca e Davide.



Il Rosario questa sera, venerdì 20 gennaio, alle 20,30 nella chiesa di S. Maria di Verzuolo.



I funerali domani pomeriggio, sabato 21 gennaio, alle 15,30 sempre nella parrocchia di S. Maria.