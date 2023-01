Al via a Cuneo l'evento Vinokilo, dove i vestiti di seconda mano si pagano al chilo [FOTO]

Decine di persone, già stamattina, tra le relle appendiabiti, tra chili e chili di abiti, cappotti, maglioni e accessori vintage, rigorosamente di seconda mano.

Presso lo Spazio Varco di Cuneo ha preso infatti il via Vinokilo, l'evento itinerante di vendita di vestiti, che si pagano al chilo.

Il ticket di ingresso costa 3 euro; i biglietti si acquistano online oppure in loco. Al momento, risultano già venduti oltre 600 ingressi a giornata. Se si è fortunati, si può essere tra quelli che entrano gratuitamente: per ogni fascia oraria, infatti, vengono messi a disposizione dei titoli gratuiti.

"Siamo molto soddisfatti, la risposta è stata ottima. Abbiamo già venduto tantissimi biglietti di entrata, lo spazio si presta bene ad ospitare l'evento. Cuneo, poi, ha davvero un centro storico bellissimo", commentano dall'organizzazione.

Fino a domenica, dalle 10 alle 20, si potrà gironzolare tra cappotti e pantaloni, suddivisi per brand, anni, stili, tessuti, colori e taglie, davvero per tutti i gusti. Levi's, Burberry, Adidas, Nike, Ralph Lauren, Dickies, Harley Davidson e molti altri i marchi in vendita.

Si sceglie, si prova, si pesa e si paga. Il costo è di 50 euro al chilo per i primi due giorni, che scende a 45 per il terzo. A cosa corrisponde un chilo di abiti? Ovviamente dipende dal capo: un paio di jeans può pesare mezzo chilo, una camicia 200 grammi. Un cappotto supera il chilo e mezzo.

Un format, quello di Vinokilo, all'insegna della sostenibilità e sempre più diffuso. Circolarità è la parola d'ordine, nonché il concetto che ha generato l'evento, nato in Germania nel 2016 per raggiungere nel corso degli anni le principali città europee. Nel 2023 una tappa sarà, appunto, a Cuneo.

Non solo abiti, ma anche eventi collaterali, musica e cibo.

La formula prevede anche un Take Back Bar, in cui si possono portare i vecchi vestiti per ottenere uno sconto sull'acquisto. I capi devono essere in buone condizioni, lavati e, soprattutto, non devono essere, di marche di fast fashion.

Non si paga in contanti ma solo con la carta, perché l'evento è cashless. Per entrare è necessario scegliere il giorno e la fascia oraria di ingresso e acquistare il biglietto. Informazioni e dettagli al seguente link: https://vinokilo.events/collections/cuneo