“VADO AL MASSIMO…VADO IN MESSICO!”; Il neo CT della Nazionale messicana Nicola Negro ospite questa sera (ore 21) di “Time-Out”, con Beatrice Giroldi e Jennifer Boldini

Questa sera alla ore 21 ritorna puntuale come tutti i venerdì “Time Out”, il format sui Campionati di volley femminile di serie A1 e A2. Titolo dell’11^ puntata: “Vado al massimo…vado in Messico”. La storica canzone del “Blasco” sembra cadere a pennello per l’ospite d’eccezione di questa sera: in collegamento dal Brasile, infatti, ci sarà l’allenatore della formazione brasiliana del Minas Nicola Negro, che da pochi giorni è stato nominato nuovo CT della Nazionale femminile messicana.

Un secondo collegamento vedrà come protagonista la regista della Banca Valsabbina Millenium Brescia Jennifer Boldini. L’ospite in studio, invece, sarà la palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì Beatrice Giroldi. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte nel corso della settimana con Paolo Borello (Lpm), Laura Grigolo (Lpm), Francesca Magazza (Cuneo Granda), Adelina Ungureanu (Pinerolo), Vittoria Prandi (Pinerolo), Valeria Battista (Uyba).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.