Da Cuneo a Borgio Verezzi per giocare in riva al mare

La società sportiva Cuneo Oltrestura ha partecipato al Trofeo Borgio, manifestazione di calcio giovanile organizzata dall’U.S.D. Borgio Verezzi (Savona) nel giorno dell’Epifania.



Un'importante e prestigioso torneo che ha coinvolto 8 società sportive: il Salice, il Cuneo Oltrestura, il Borgoratti Verde, l’Albenga, il Carrosio, il Borgoratti rosso e la società organizzatrice Borgio Verezzi.



Una manifestazione che ha visto una buona partecipazione di pubblico locale e di turisti che hanno potuto assistere e apprezzare la grinta e la voglia di divertirsi di questi giovanissimi calciatori del 2010.



“E’ sempre bello partecipare a tornei sportivi con i nostri ragazzi ma quando le sedi sono città marine, questi eventi assumono una connotazione più rilassante e piacevole anche per i genitori che accompagnano i loro figli. Queste esperienze permettono ai nostri giovani di vedere posti nuovi, di potersi confrontare con altri loro coetanei e nello stesso tempo di migliorare l’intesa all’interno del gruppo. Lo stare insieme per molte ore fa si che si inizi a vivere l’esperienza di una vera squadra dove i ragazzi oltre a giocare, iniziano anche a conoscere i loro compagni in momenti diversi rispetto all’allenamento o ai 20 minuti di partita” ci racconta Emiliano Rosso che ha accompagnato la squadra in Liguria.

I ragazzi del Cuneo Stura hanno chiuso il torneo con un ottimo terzo posto che ha riempito i cuori di tutti. Oltre all’importante risultato della squadra, Fabio Panero ha anche ritirato il premio come miglior portiere del torneo.