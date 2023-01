Alba: dopo 93 anni giù le serrande di Alessandria confezioni, l'atelier per le spose di via Cavour

30 dicembre 2022: una data che Umberto Tagliafierro e la sorella Giovanna ricorderanno per sempre. Quella mattina è stato l’ultima in cui hanno tirato su le serrande del loro negozio, mentre la sera, sicuramente con emozione e un po’ di malinconia, hanno dato il giro di chiave finale alla porta d’ingresso.

Così lo storico negozio Alessandria, aperto nel 1929 in via Cavour ad Alba, specializzato in confezioni da sposa e abiti da cerimonia, è stato chiuso definitivamente. Al suo posto, nei prossimi mesi, verrà aperto un esercizio che proporrà abbigliamento e prodotti per la cura della persona. Se ne va così un altro caposaldo del commercio di un tempo ai piedi delle cento torri.



«Tutto ha un inizio, uno sviluppo e una fine – dice Umberto Tagliafierro - e l’emozione dell’ultimo giorno è stata tanta. Per me e mia sorella Giovanna è stato come ripercorrere la storia dell’attività, iniziata nel 1929 grazie a mia bisnonna, e poi proseguita da nonno Umberto e nonna Giovanna, che acquistarono la sede attuale negli anni ’50. Il negozio era stato aperto per la vendita dei tessuti e negli anni ’70 si è specializzato in confezioni da spose e abiti da cerimonia.

Negli anni ’80 sono entrato anche io ad aiutare papà e mamma, e, dal 1995, mia sorella Giovanna ha dato il suo importante contributo. Siamo sempre stati accompagnati anche da nostra zia, Amalia Alessandria, scomparsa due anni fa, tempo che io e mia sorella abbiamo percorso insieme, prima della decisione di chiudere».



Una decisione presa sicuramente non a cuor leggero.

«Assolutamente: abbiamo fatto questa scelta perché è mancato il ricambio generazionale. Non perché non ci siano figli per entrambi, ma perché le strade delle rispettive famiglie in questo momento non possono incrociarsi. Io sono andato in pensione, Giovanna, più giovane, prosegue il lavoro nell’attività del marito».



In sintesi che cosa vi lasciano tutti questi anni di attività a contatto col pubblico?

«Ha detto bene: attività a contatto col pubblico. Nei decenni abbiamo visto come le richieste e la stessa clientela siano cambiati. Dai clienti locali di Alba e dintorni che acquistavano in determinati posti, come potevamo essere noi, o i magazzini Pace, o Miroglio, a quelli stranieri, grazie al turismo che negli ultimi vent’anni è sempre aumentato, permettendo anche un sempre maggiore apprezzamento dei nostri vestiti di qualità e del made in Italy. In tutto questo la clientela storica non è mai mancata, e con alcune persone sono anche nati rapporti andati al di là della mera vendita, persino amicizie sincere. Io e Giovanna ci portiamo dietro, in questa nostra nuova fase delle nostre vite vita, tante soddisfazioni e la consapevolezza di avere condotto con passione, costanza e anche sacrificio l’attività della famiglia Alessandria».



Ora cosa farà “da grande”?

«Sicuramente non mi siederò tutto il giorno sul divano, anche perché non sono abituato, avendo trascorso anni in piedi ed essendo abituato alla dinamicità. Mi dedicherò alla famiglia e alle mie passioni, che ora potrò finalmente apprezzare meglio, avendo più tempo a disposizione. Sicuramente tutte le volte che passerò davanti a quello che fu il nostro negozio, la mente si aprirà ai ricordi, e credo che sarà così anche per mia sorella Giovanna».