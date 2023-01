Svelati i vincitori del XXIV° premio “Studio e Sport” del Panathlon Club di Cuneo

Si è svolta lunedì 16 gennaio la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio “Studio e Sport” del Panathlon Club di Cuneo, giunto alla sua 24° edizione.

Circondati dall’entusiasmo dei compagni di scuola e dei parenti, sono stati premiati:

• per la scuola secondaria di primo grado, memorial Comm. Lorenzo Tealdi: Nicola Giordano dell’Istituto Comprensivo di Robilante, interessante promessa nello sci nordico, biathlon ed atletica;

• per la scuola secondaria di secondo grado, memorial Adriana Giraudo Bertone: Edoardo Pellegrino Tecco del Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Cuneo, grande promessa dell’orienteering.

La commissione esaminatrice ha poi segnalato per i diplomi di merito

Scuole Secondarie di Primo Grado: VIALE DANIELE - Ist.Comp. – Borgo San Dalmazzo; FABBRO ALICE - Ist.Comp. – Borgo San Dalmazzo; BONGIOANNI ARIANNA - Ist.Comp. – Borgo San Dalmazzo; MAURINO GIACOMO -Ist.Comp. – Demonte; AMBROGIO ELIA - Ist.Comp. – Borgo San Dalmazzo; AMBROSIO SOFIA - Ist.Comp. – Borgo San Dalmazzo; PONSETTO PIETRO - Ist.Comp. – Borgo San Dalmazzo; CARIGNANO FRANCESCA - Ist.Comp. – Borgo San Dalmazzo; MACAGNO MARTINA - Ist.Comp. – Robilante; EINAUDI MARIO - Ist.Comp. – Stroppo

Scuole Secondarie di Secondo Grado: CAROLLO MICHELE - Liceo Scientifico “G. Peano” – Cuneo; CIARLITTO GUENDALINA - Liceo Scientifico “G. Peano” – Cuneo; GAUTERO CARLOTTA - Liceo Scientifico “G. Peano” – Cuneo; GIORDANO MATILDE - I.T.G Bianchi - Virginio; PELLEGRINO ANNA - Liceo Scientifico “G. Peano” – Cuneo; BONINO NICOLE - I.T.G. Bianchi – Virginio; SCLERANDI NOEMI - Liceo Statale "E. De Amicis” Cuneo; GIORDANO FRANCESCA - I.T.C. “Bonelli” - Cuneo; BASSO CAMILLA - I.T.C. “Bonelli” - Cuneo

A tutti i giovani segnalati è stato omaggiato il libro “Mezzo Secolo di Sport Cuneese - Il Panathlon Cuneo festeggia 50 anni” scritto dalla giornalista Ilaria Blangetti con la collaborazione del giornalista Lorenzo Tanaceto. Nel formulare i più vivi complimenti ai vincitori ed agli alunni segnalati con Diploma di Merito, si ringraziano calorosamente tutte le Istituzioni scolastiche che hanno partecipato al concorso segnalando il nominativo degli studenti meritevoli.

"Finalmente, - commentano dal Panathlon Club di Cuneo - finito il periodo pandemico e con l'inizio delle gare sportive, siamo riusciti a ripartire con il premio "Studio e Sport", mitica competizione delle scolaresche delle Medie Inferiori e Superiori del territorio del Sodalizio sportivo per giovani con graduatorie sia nelle competizioni sportive che per i risultati scolastici raggiunti, giunta nel 2021/22 alla XXIV^ edizione. Nelle due scuole dei premiati a Robilante (Giordano Nicola, Scuole medie Inferiori), e Cuneo (Pellegrino Tecco Edoardo, Scuole medie superiori, Liceo Scientifico) alla presenza dei rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, del Delegato provinciale del C.O.N.I., della Funzionaria Sport e Salute cuneese, e dei rappresentanti delle istituzione Comunali si sono svolte le consegne dei premi. A tutti i partecipanti in graduatoria oltre i diplomi e il riconoscimento in denaro, è stato omaggiato il libro del Panathlon Club di Cuneo scritto dai giornalisti Ilaria Blangetti e Lorenzo Tanaceto. Ottima la partecipazione delle scolaresche e dei Soci del Sodalizio. La ripresa della manifestazione fa ben sperare per il futuro visto che da ventiquattro anni il "Premio" vanta nomi eccezionali come Marta Bassino, i fratelli Becchis, Elisa Balsamo e altri campioni illustri che in giovane età ne sono stati vincitori. Lo Sport al Centro" fa sempre sperare."