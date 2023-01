A Magliano Alfieri comincia domani la rassegna letteraria “Se una sera d’inverno”

Prende il via domani pomeriggio, negli accoglienti locali della biblioteca di Magliano Alfieri - Sant’Antonio in piazza Bergamasco, alle ore 17 la rassegna letteraria “Se una sera d’inverno”.

Il primo autore ospite sarà quasi a km0 essendo il giornalista roerino Silvano Bertaina, che presenterà il suo libro Smonumentando – Ed. Primalpe, una raccolta di 200 articoli sui monumenti della provincia di Cuneo.

Statue, targhe, busti, lapidi, personaggi famosi o sconosciuti o dimenticati, storie, luoghi, avvenimenti, tutti raccontati da monumenti, che magari vediamo ogni giorno, a cui non facciamo nemmeno più caso.

L’autore ha raccolto in un volume una parte degli articoli apparsi nella sua rubrica su La Stampa, incominciata nel 2017. Ci racconta:

“Ogni settimana preparo un articolo che origina da un monumento. Dapprima individuo l’opera, a volte facendomi consigliare da amici o da complici esperti di arte o di storia. Poi vado a fotografarla, indago, cerco di sintetizzare la storia del luogo o del personaggio o dei fatti che quel manufatto ricorda. Cerco sempre di incuriosire il lettore e di cogliere le sfumature più interessanti, raccontando in pratica la nostra bella provincia, le sue peculiarità e le sue vicende storiche. Quando mi sono accorto che 5 anni di articoli consistevano in un bel malloppo di racconti, ho interpellato l’editore e si è stampato il libro”.

La presentazione di Smonumentando è molto dinamica in realtà. L’autore commenta con il pubblico le immagini di alcuni dei monumenti inclusi nel volume:

“Ne nasce sempre una discussione, perché a volte le persone non conoscono il monumento, mentre in altri casi ne sanno più di me, ed è molto divertente”, conclude l’autore.

La rassegna, organizzata dalla Biblioteca Civica, con la collaborazione del Comune di Magliano Alfieri, dell’Associazione Amici del Castello Alfieri e dell’Associazione Culturale Il Paese, proseguirà il 5 febbraio con ospite Franca Garesio Pelissero e nelle successive domeniche accogliendo Paolo Sernini, Paola Gula, Gianni Oliva, Giancarlo Montaldo e infine il 23 aprile uno spettacolo teatrale con la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio.

L’ingresso alle serate è libero.