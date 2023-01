Ad Alba torna l'appuntamento "Indovina chi viene a cena?" per far conoscere le persone tra loro

Il 28 gennaio ad Alba torna l’appuntamento con l’iniziativa dal titolo Indovina chi viene a cena? nell’ambito delle attività promosse dal progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) Cuneo di cui Alba è partner.

Nato in occasione del Festival dell’oralità popolare tenutosi a Torino nel 2011, il progetto è stato successivamente organizzato con cadenza annuale. Dal 2012 si è sviluppato in maniera diffusa sul territorio regionale e nazionale, con una partecipazione di circa 4.000 persone e l’adesione di oltre 120 famiglie.

Oggi Indovina chi viene a cena? rappresenta una realtà che coinvolge all’incirca 90 comuni italiani anche grazie al supporto fornito da diverse organizzazioni locali che hanno aderito alla rete prendendo il nome di ‘antenne’ attive sui rispettivi territori di appartenenza, agendo così nello sviluppo e nella crescita di significativi processi culturali.

La finalità dell’iniziativa era ed è quella di far conoscere le persone per mezzo della condivisione del cibo, vero e proprio strumento di incontro capace di porre in contatto differenti culture del mondo, abbattendo così confini e pregiudizi. L’iniziativa intende perciò sovvertire in qualche modo l’idea di ospitalità aprendo le case degli “altri” per costruire insieme uno spazio di comunanza.

Nello specifico, si tratta di partecipare e di condividere una cena a casa di una famiglia straniera: non è un progetto gastronomico ma di relazione interpersonale. Ciò che viene offerto in occasione di ognuno degli eventi è una cena ‘speciale’, familiare, pensata per chi mantiene viva in sé la curiosità e la voglia di aprirsi all’altro. Condividendo un pasto si può infatti partire per un viaggio meraviglioso e addentrarsi in storie di vita da raccontare e da ascoltare.

Grazie al Consorzio CIS Compagnia di Iniziative Sociali di Alba, ente gestore del progetto SAI per i comuni di Alba e Bra, “Indovina chi viene a cena?” è presente nell’edizione del 2023 anche nelle due città. Chi vorrà, avrà a disposizione le date del 28 gennaio, 25 febbraio, 18 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 17 giugno e 8 luglio. I momenti conviviali di incontro si terranno all’interno delle strutture di accoglienza gestite dal SAI.

Per avere informazioni e per prenotare la propria partecipazione, si può inviare una e-mail a: integrazione@cisconsorzio.it o telefonare ad Alessia (366 5629822) o a Marta (347 0731519).